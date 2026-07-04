Συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα, είπαμε;» παραχώρησε η Μαρία Κίτσου, ανοίγοντας την καρδιά της για δύσκολες στιγμές της ζωής της, τη μάχη με την κατάθλιψη και τις εμπειρίες που τη διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και ως καλλιτέχνιδα.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην απώλεια του πατέρα της και στη στιγμή που ανέβηκε για πρώτη φορά στη σκηνή, την ίδια ημέρα που τον είχε κηδέψει.

«Έγινα ηθοποιός από μια ανάγκη μου να εκφραστώ, να γνωρίσω κάτι καινούριο. Θυμάμαι ακόμα την πρώτη φορά που ανέβηκα στη σκηνή. Εκείνη τη μέρα κήδεψα τον πατέρα μου. Ήταν αδιανόητο. Θυμάμαι να είμαι όπως πρέπει πάνω στη σκηνή, αλλά όταν έφευγα, όταν έκλειναν τα φώτα, κατέρρεα και με μάζευαν τα παιδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, ο πατέρας της δεν πρόλαβε να τη δει επαγγελματικά στο θέατρο, ωστόσο είχε παρακολουθήσει τις παραστάσεις και τις εξετάσεις της στη δραματική σχολή.

Οι «Άγριες Μέλισσες» και το burnout

Η Μαρία Κίτσου μίλησε και για τη συμμετοχή της στις «Άγριες Μέλισσες», έναν ρόλο που, όπως είπε, της προσέφερε πολλά, αλλά είχε και σημαντικό προσωπικό κόστος.

«Οι “Άγριες Μέλισσες” είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο στη ζωή μου. Ο ρόλος της Λενιώς μου έδωσε πολλά, αλλά μου στέρησε κιόλας πολλά. Όσα χρόνια συμμετείχα στη σειρά δεν βγήκα ούτε μία φορά για να διασκεδάσω. Ήμουν σπίτι, γύρισμα, διάβασμα, θέατρο και κοιμόμουν μόλις τρεις ώρες την ημέρα. Έπαθα burnout, έπαθα υπερκόπωση», παραδέχθηκε.

Παράλληλα, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η επιτυχία της σειράς άνοιξε τον δρόμο για περισσότερους θεατρικούς ηθοποιούς στην τηλεόραση.

«Μεγάλωσα κακοποιητικά και από τους δύο γονείς»

Σε ένα από τα πιο προσωπικά σημεία της συνέντευξης, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι τόσο η ίδια όσο και ο αδελφός της μεγάλωσαν σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον.

«Μεγάλωσα πολύ δύσκολα, κακοποιητικά και από τους δύο γονείς και εγώ και ο αδελφός μου. Ο πατέρας μου έχει φύγει από τη ζωή και η μητέρα μου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, όμως ποτέ δεν θα μπορούσα να φερθώ με τη σκληρότητα που μου φέρθηκαν», είπε.

Όπως τόνισε, από πολύ μικρή ηλικία ένιωθε ότι όσα βίωνε δεν ήταν σωστά και επέλεξε συνειδητά να γίνει ένας εντελώς διαφορετικός άνθρωπος από τους γονείς της.

Η μάχη με την κατάθλιψη και τα σχόλια για τα κιλά της

Η Μαρία Κίτσου μίλησε ανοιχτά για την κατάθλιψη, την αγχώδη διαταραχή και το μετατραυματικό στρες που αντιμετώπισε, εξηγώντας ότι αισθάνεται πως έχασε σημαντικό κομμάτι της ζωής της.

«Έχω χάσει χρόνο από τη ζωή μου, χρόνια. Ήμουν βυθισμένη στην κατάθλιψη, στην αγχώδη διαταραχή και στο μετατραυματικό στρες, αλλά ελπίζω να τον αναπληρώσω», ανέφερε.

Η ηθοποιός εξήγησε ακόμη ότι επιλέγει να μιλά δημόσια για τις δυσκολίες που έχει βιώσει, προκειμένου να δείξει ότι οι γνωστοί και αναγνωρίσιμοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις με όλους τους υπόλοιπους.

Τέλος, αναφέρθηκε στην τοξικότητα που βίωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όταν είχε πάρει κιλά λόγω ορμονικών και άλλων προβλημάτων υγείας.

«Υπήρξαν πολύ άσχημα σχόλια. Δεν απάντησα στον καθένα ξεχωριστά. Επέλεξα να δώσω μια συνολική απάντηση, ότι δεν ξέρεις τι περνά ο καθένας, τι προβλήματα υγείας αντιμετωπίζει και γιατί είναι έτσι ή αλλιώς. Δεν με επηρέασε προσωπικά, το είδα περισσότερο ως ένα κοινωνικό φαινόμενο», κατέληξε.