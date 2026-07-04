Έρευνα της Αστυνομίας αναφορικά με τις συνθήκες περιστατικού ξυλοδαρμού 14χρονου, το οποίο καταγγέλθηκε από τη μητέρα του, βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερις νεαροί επιτέθηκαν στον 14χρονο σε χωριό της Δυτικής Αχαΐας, το βράδυ της Παρασκευής.

Οι νεαροί προκάλεσαν σωματικές βλάβες στον 14χρονο, ωστόσο τα κίνητρα της επίθεσης ερευνώνται από το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

Σύμφωνα με το tempo24, ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, όπου νοσηλεύεται χωρίς να διατρέχει κίνδυνο.