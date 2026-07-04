Η Γαλλία πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του Μουντιάλ, επικρατώντας 1-0 της Παραγουάης σε ένα ματς με ένταση, δυνατές μονομαχίες και αρκετή νευρικότητα, που κρίθηκε τελικά από το σημείο του πέναλτι.

Οι «Τρικολόρ» είχαν την κατοχή και τον έλεγχο, όμως δυσκολεύτηκαν να διασπάσουν μια σφιχτή και ιδιαίτερα σκληρή αμυντικά Παραγουάη, η οποία έκλεινε όλους τους χώρους και οδηγούσε το παιχνίδι στις επαφές και τις μονομαχίες.

Το παιχνίδι «ξεκλείδωσε» στο 67’, όταν μετά από παρέμβαση του VAR καταλογίστηκε πέναλτι υπέρ της Γαλλίας. Ο Κιλιάν Μπαπέ εκτέλεσε εύστοχα στο 70’ και έγραψε το 1-0, που έμελλε να κρίνει την αναμέτρηση.

Αξιοσημείωτο το γεγοβός ότι παρά το ιδιαίτερα σκληρό παιχνίδι των Παραγουανών, δεν καταγράφηκε καμία κίτρινη κάρτα εις βάρος τους, την ώρα που η Γαλλία τιμωρήθηκε συνολικά με τρεις.

Στο φινάλε οι Γάλλοι άγγιξαν και δεύτερο γκολ, με τον Μπαπέ να χάνει μεγάλη διπλή ευκαιρία στις καθυστερήσεις, ενώ η Παραγουάη προσπάθησε περισσότερο με ένταση παρά με καθαρό δημιουργικό πλάνο να αντιδράσει.

Το 0-1 σφράγισε την πρόκριση της Γαλλίας στα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο.