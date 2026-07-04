Οι αλλαγές που σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων για τις αερομεταφορές προκαλούν έντονη ανησυχία στην Κύπρο, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι το νέο πλαίσιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακριβότερα αεροπορικά εισιτήρια και να επηρεάσει τη συνδεσιμότητα του νησιού με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες η αναθεώρηση αποτελεί μια τεχνική διαδικασία. Για την Κύπρο, όμως, όπου δεν υπάρχει οδική ή σιδηροδρομική σύνδεση με την Ευρώπη, το αεροπλάνο είναι ο μοναδικός τρόπος μετακίνησης και βασικός πυλώνας της οικονομίας και του τουρισμού.

Η Κομισιόν προτείνει αυστηρότερους κανόνες, με περιορισμό των κρατικών ενισχύσεων προς αεροδρόμια και αεροπορικές εταιρείες, κατάργηση των κινήτρων για νέες αεροπορικές γραμμές και αυξημένες απαιτήσεις για την πράσινη μετάβαση.

Οι προτάσεις της Λευκωσίας

Η κυπριακή κυβέρνηση συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση καταθέτοντας έξι βασικές προτάσεις, ζητώντας ειδική μεταχείριση για τα νησιωτικά κράτη.

Μεταξύ άλλων, ζητά:

αναγνώριση των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου ως υποδομών εδαφικής συνοχής,

διατήρηση των κινήτρων για νέες αεροπορικές συνδέσεις,

εφαρμογή του κριτηρίου «επιβάτες ανά κάτοικο»,

παράταση της μεταβατικής περιόδου έως το 2035,

ευελιξία στους κανόνες ανταγωνισμού για τα νησιά,

δυνατότητα επιδότησης εισιτηρίων για φοιτητές, εργαζόμενους και επαγγελματίες.

Τι φοβάται η Κύπρος

Η Λευκωσία προειδοποιεί ότι, αν περιοριστούν τα διαθέσιμα εργαλεία στήριξης χωρίς ειδικές προβλέψεις για τα νησιωτικά κράτη, το αυξημένο κόστος ενδέχεται να μετακυλιστεί στους επιβάτες, οδηγώντας σε ακριβότερα εισιτήρια και πιθανό περιορισμό των αεροπορικών συνδέσεων.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα τον τουρισμό, αλλά και χιλιάδες πολίτες που ταξιδεύουν συχνά μεταξύ Κύπρου και Ευρώπης για σπουδές, εργασία ή επαγγελματικούς λόγους.

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2026, ενώ το νέο πλαίσιο αναμένεται να εγκριθεί στις αρχές του 2027 και να τεθεί σε ισχύ από τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς. Μέχρι τότε, η κυπριακή κυβέρνηση επιχειρεί να εξασφαλίσει εξαιρέσεις που θεωρεί κρίσιμες για τη διατήρηση της αεροπορικής συνδεσιμότητας του νησιού.