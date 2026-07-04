Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς, ο οποίος την Κυριακή (2/7) θα πάει στην Ολλανδία για την προετοιμασία της ομάδας, δίνοντας ποσό μεγαλύτερο των 6,5 εκατ. ευρώ στη Σάντεφιορντ.

Ο 22χρονος Σουηδός στόπερ, με βοσνιακές ρίζες, ήταν εδώ και καιρό στόχος των «ερυθρόλευκων», οι οποίοι έπρεπε να… μονομαχήσουν και με τις άλλες ομάδες που ενδιαφέρονταν για την απόκτησή του, όπως η Σέλτικ, η Μαρσέιγ και η Ρέιντζερς. Και τελικά μονομάχησαν και τις νίκησαν.

Η σουηδική Expressen είχε γράψει νωρίτερα πως η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της μεταγραφής άρχισε και αυτό επιβεβαιώνεται πλέον και από τον Ολυμπιακό, με τον παίκτη να αναμένεται στην Ολλανδία την Κυριακή (2/7) για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία.

Το deal με τη Σάντεφιορντ κλείνει τελικά με ένα ποσό που ξεπερνάει τα 6,5 εκατ. ευρώ, με τους «ερυθρόλευκους» να δείχνουν έτσι, με το ποσό που θα δώσουν, πόσο πολύ ήθελαν τον Σμαΐλοβιτς και πόσο πολύ πιστεύουν στο ταλέντο του.