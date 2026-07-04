Με αφορμή το φινάλε της φετινής τηλεοπτικής σεζόν, η Ιωάννα Μαλέσκου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» και αναφέρθηκε τόσο στα δημοσιεύματα για το επαγγελματικό της μέλλον όσο και στην πίεση που, όπως είπε, βίωσε τη χρονιά που ολοκληρώνεται.

Η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε πως, προς το παρόν, δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση για τα επόμενα τηλεοπτικά της βήματα.

«Δεν έχω κάτι να ανακοινώσω για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Πολλά λέγονται και γράφονται για μένα, έχω συνηθίσει να λένε. Έχω συνηθίσει να ακούω τα απίστευτα για το τι κάνω, για το πώς είμαι ή για το τι δεν κάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, δεν έκρυψε ότι η φετινή χρονιά ήταν ιδιαίτερα απαιτητική σε προσωπικό επίπεδο, εξαιτίας των σχολίων που δέχτηκε.

«Αν θα έλεγα μία λέξη που με χαρακτήρισε αυτή τη χρονιά, από πολλές απόψεις και με όλα όσα άκουσα, είναι… κουράστηκα», είπε η Ιωάννα Μαλέσκου.