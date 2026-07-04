Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε νέες δηλώσεις για τις εξελίξεις στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη επιδιώκει συμφωνία, ενώ αναφέρθηκε και στην κηδεία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, κάνοντας αιχμηρά σχόλια.

«Είναι όλοι εκεί. Μία βολή και θα μπορούσαμε να τους εξοντώσουμε όλους, αλλά δεν πρόκειται να το κάνουμε, γιατί μετά δεν θα έχουμε κανέναν για να διαπραγματευτούμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι Ιρανοί «εκλιπαρούν για συμφωνία», ενώ σχολίασε και την εικόνα στην κηδεία Χαμενεΐ, λέγοντας ότι εξεπλάγη από ανθρώπους που έκλαιγαν και αφήνοντας αιχμές ότι «ίσως είναι ψεύτικα δάκρυα».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο, έπειτα από σχετικό αίτημα του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

«Τα πάμε περίφημα. Ξέρεις ποιος είναι το αφεντικό. Και εκείνος ξέρει ποιος είναι το αφεντικό», είπε στο Axios.

Σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, η ημερομηνία της συνάντησης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο αναβολής λόγω του ταξιδιού του Τραμπ στην Τουρκία.

Από την πλευρά του, το γραφείο Νετανιάχου επιβεβαίωσε τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών και συμφωνία για συνάντηση στις Ηνωμένες Πολιτείες.