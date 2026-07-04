Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς κατήγγειλε σήμερα αυτούς που εστιάζουν στις “ατέλειες” των Ηνωμένων Πολιτειών, σε μια μακροσκελή ομιλία που εκφώνησε στη Νέα Υόρκη για την 250ή επέτειο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας.

“Σήμερα θα ακούσετε κάποιες φωνές, λίγες σε αριθμό αλλά δυνατές, να μιλούν εμμονικά όχι για το μεγαλείο του έθνους μας αλλά για τις ατέλειές του“, δήλωσε ο Βανς κατά τη διάρκεια της ομιλίας που εκφώνησε από το κατάστρωμα ενός αμερικανικού πολεμικού πλοίου.

Ο αντιπρόεδρος εκφώνησε ομιλία ενώπιον ενός στόλου δεκάδων ιστιοφόρων που είχαν συγκεντρωθεί από περισσότερες από 20 χώρες στο λιμάνι της Νέας Υόρκης για τον εορτασμό των 250 χρόνων από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

“Θα μιλήσουν για τις αμαρτίες της Αμερικής με τον θυμό και τον ζήλο ενός σφοδρού ιεροκήρυκα, αλλά χωρίς ίχνος της χάρης ή της συγχώρεσης που υπάρχουν στη χριστιανική πίστη“, πρόσθεσε δηλώνοντας ότι αυτοί “δεν καταλαβαίνουν την ουσία των Ηνωμένων Πολιτειών“.

Οι εορτασμοί της 250ής επετείου των Ηνωμένων Πολιτειών διεξάγονται σε μια περίοδο βαθέος διχασμού στη χώρα και καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αποφασισμένος να αναλάβει τα ηνία στην Ουάσινγκτον.

Ο πρόεδρος δήλωσε την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Όρος Ράσμορ, ότι η αμερικανική ταυτότητα δέχεται “νέα επίθεση” από “ριζοσπάστες και εξτρεμιστές”. Προειδοποίησε επίσης για “αναβίωση της κομμουνιστικής απειλής στο έδαφός μας”.

Μια ρητορική που αρθρώνει ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, έπειτα από μια σειρά νίκες που πέτυχαν υποψήφιοι της αριστερής πτέρυγας του Δημοκρατικού Κόμματος στις προκριματικές εκλογές. Οι Ρεπουμπλικάνοι φοβούνται ότι η αντιδημοτικότητα του προέδρου θα τους κοστίσει τον έλεγχο του Κογκρέσου.