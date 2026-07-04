Πολύ κοντά στην απόκτηση του Άιζακ Μπόνγκα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Παρτιζάν, είναι ο Παναθηναϊκός, όπως αναφέρει το έγκυρο Basketnews.

Το όνομα του Γερμανού φόργουορντ συνδέεται με τους «πράσινους» από την ημέρα που ανακοινώθηκε η συμφωνία με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και όπως αναφέρει το Basketnews απομένουν λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της μεγάλης μεταγραφής.

Για τον Μπόνγκα υπήρχε ενδιαφέρον και από τις Ρεάλ Μαδρίτης και Φενέρμπαχτσε ενώ ο ίδιος φερόταν να έχει ως προτεραιότητα την επιστροφή στο NBA, τελικά όμως ο Παναθηναϊκός τον έπεισε να παραμείνει στην Ευρώπη και να ντυθεί στα πράσινα.

Το πλάνο που έχουν οι «πράσινοι» με στόχο την κατάκτηση τίτλων και η οικονομική τους ισχύ, έπεισαν τον Μπόνγκα να τους επιλέξει, με το Basketnews να τονίζει ότι στη συμφωνία των δύο πλευρών προβλέπεται ότι στο συμβόλαιό του, το οποίο θα είναι πολυετές, θα υπάρχει NBA out για κάθε offseason.