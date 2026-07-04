Διευκρινίσεις για την υπόθεση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Καστελόριζο, με πρωταγωνιστές δύο αγροτικούς γιατρούς και δημοτικούς υπαλλήλους, έδωσε η διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Πειραιώς και Αιγαίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όταν εκτυλίχθηκαν τα επεισόδια στο λιμάνι του νησιού, οι δύο γιατροί δεν είχαν πλέον την ιδιότητα των υπαλλήλων του ΕΣΥ, καθώς οι παραιτήσεις τους είχαν ήδη γίνει αποδεκτές.

Η υπόθεση έλαβε μεγάλη δημοσιότητα, καθώς ένας από τους δύο γιατρούς συνελήφθη μετά τη συμπλοκή και τις εκατέρωθεν εγκλήσεις που υποβλήθηκαν κατά την προσπάθειά τους να αναχωρήσουν από το Καστελόριζο.

Όπως αναφέρει η 2η ΥΠΕ, οι δύο αγροτικοί γιατροί είχαν ζητήσει να λάβουν ταυτόχρονα άδεια, αίτημα που απορρίφθηκε από τον διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας. Στη συνέχεια υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους, οι οποίες έγιναν δεκτές, με αποτέλεσμα από τις πρωινές ώρες της Παρασκευής να μην αποτελούν πλέον προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Η διοίκηση υπογραμμίζει ότι τα γεγονότα που ακολούθησαν αφορούν αποκλειστικά διαφορά μεταξύ ιδιωτών και δημοτικών υπαλλήλων και δεν σχετίζονται με τη λειτουργία του ΕΣΥ ή της 2ης ΥΠΕ.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι για να μην υπάρξει κενό στην υγειονομική κάλυψη του ακριτικού νησιού, μετακινήθηκαν άμεσα μία ειδική γενική ιατρός και μία αγροτική ιατρός στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Μεγίστης.

Η 2η ΥΠΕ διαβεβαιώνει, τέλος, ότι το ιατρείο του Καστελόριζου λειτουργεί κανονικά και είναι πλήρως στελεχωμένο, τονίζοντας πως προτεραιότητά της παραμένει η απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους του νησιού.

Η ανακοίνωση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας

«Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων που αφορούν τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο Καστελόριζο, η Διοίκηση της 2ης Υ.Π.Ε. Πειραιώς και Αιγαίου διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Οι δύο υπόχρεοι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, οι οποίοι υπηρετούσαν στο Π.Π.Ι. Μεγίστης και δεν είχαν ακόμη συμπληρώσει έναν μήνα υπηρεσίας, υπέβαλαν αίτημα ταυτόχρονης λήψης άδειας. Το αίτημα αυτό δεν έγινε αποδεκτό, κατόπιν απόφασης του Διοικητή της 2ης Υ.Π.Ε.

Αμέσως μετά, οι δύο ιατροί υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους, οι οποίες έγιναν τελικώς δεκτές μετά την έκδοση των σχετικών εγγράφων. Ως εκ τούτου, από τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 03/07/2026, οι εν λόγω ιατροί έπαυσαν να φέρουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή του υπόχρεου ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου και πλέον αποτελούν ιδιώτες πολίτες.

Για την άμεση και απρόσκοπτη κάλυψη των υγειονομικών αναγκών του νησιού, η 2η Υ.Π.Ε. προχώρησε άμεσα στη μετακίνηση ειδικής Γενικής Ιατρού, καθώς και ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου, στη δομή υγείας της Μεγίστης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η 2η Υ.Π.Ε. Πειραιώς και Αιγαίου δηλώνει ρητά ότι δεν φέρει καμία απολύτως ανάμειξη ή ευθύνη για οποιοδήποτε περιστατικό ή διένεξη έλαβε χώρα μεταγενέστερα μεταξύ των δύο ιδιωτών και των αρμόδιων δημοτικών υπαλλήλων του νησιού.

Κύριο μέλημα και προτεραιότητα της Διοίκησης παραμένει η απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών δημόσιας υγείας στους κατοίκους του νησιού. Διαβεβαιώνουμε, συνεπώς, τους κατοίκους της Μεγίστης ότι η εύρυθμη λειτουργία του ιατρείου είναι πλήρως εξασφαλισμένη, καθώς η δομή είναι επαρκώς στελεχωμένη από έμπειρη Γενική Ιατρό και ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου, βεβαίως υπάρχει αναλυτής τροπονίνης στο ιατρείο point of care High sensitivity και δέκα διαθέσιμα αντιδραστήρια»