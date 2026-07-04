Στη σύλληψη του ενός εκ των δύο αγροτικών γιατρών που υπηρετούσαν στο Καστελόριζο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από επεισόδιο στο οποίο φέρεται να ενεπλάκη με υπάλληλο του Δήμου και αστυνομικούς.

Την υπόθεση σχολίασε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, γνωστοποιώντας ότι οι δύο αγροτικοί γιατροί είχαν ήδη υποβάλει τις παραιτήσεις τους, οι οποίες έγιναν αποδεκτές από τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια, επικαλούμενος προβλήματα συνεργασίας με τον Δήμο και την τοπική κοινωνία.

Όπως τόνισε ο υπουργός, το περιστατικό της σύλληψης «δεν έχει καμία σχέση ούτε με το ΕΣΥ ούτε με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης», καλώντας παράλληλα να σταματήσει, όπως ανέφερε, η «προπαγάνδα κατά του ΕΣΥ».

Σύμφωνα με πληροφορίες, μία από τις βασικές εστίες έντασης αφορούσε το ζήτημα της στέγασης των γιατρών και το δημοτικό κατάλυμα που τους είχε παραχωρηθεί, ενώ το επεισόδιο που οδήγησε στην παρέμβαση της αστυνομίας φέρεται να σημειώθηκε στο συγκεκριμένο ακίνητο.

Ο διοικητής της 2ης ΥΠΕ είχε επιχειρήσει τις προηγούμενες ημέρες να γεφυρώσει τις διαφορές, μεταβαίνοντας μάλιστα ο ίδιος στο ακριτικό νησί, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η εξεύρεση λύσης.

Παράλληλα, το υπουργείο διαβεβαιώνει ότι το Καστελόριζο δεν έμεινε ούτε στιγμή χωρίς υγειονομική κάλυψη, καθώς στο νησί έχουν ήδη τοποθετηθεί μία γενική και μία αγροτική ιατρός.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Μεγίστης Νικόλας Ασβέστης υποστήριξε ότι ο Δήμος κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη φιλοξενία και τη στήριξη των γιατρών, κάνοντας λόγο για διαδοχικά περιστατικά εντάσεων που προηγήθηκαν των παραιτήσεων.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Μεγίστης διέψευσε επίσης πληροφορίες περί σύλληψης με χειροπέδες ή πλήρους απουσίας ιατρικής κάλυψης στο νησί, επισημαίνοντας ότι το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο συνέχισε να λειτουργεί κανονικά καθ’ όλη τη διάρκεια της υπόθεσης.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα περιστατικά που εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές αφορούν συγκεκριμένες καταγγελίες και δεν συνδέονται με τη συνολική λειτουργία των υπηρεσιών υγείας στο νησί.

Ο Δήμος σημειώνει ακόμη ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την κάλυψη των αναγκών του Καστελόριζου σε μόνιμο ιατρικό προσωπικό, αναφέροντας ότι η πρόσφατη προκήρυξη για θέση γενικού ιατρού έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον τεσσάρων υποψηφίων.