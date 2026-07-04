Ο Σταύρος Φλώρος συνεχίζει ανεβαίνει τον δικό του Γολγοθά σε νοσοκομείο των ΗΠΑ, με τους θεράποντες γιατρούς του να παραμένουν αισιόδοξοι. Το απόγευμα του Σαββάτου, 4 Ιουλίου, μοιράστηκε νέες φωτογραφίες και βίντεο από τη μάχη της αποθεραπείας του σε νοσοκομείο των ΗΠΑ.

Στις εικόνες, ο Σταύρος Φλώρος βρίσκεται τόσο μέσα όσο και στον περιβάλλοντα χώρο του νοσοκομείου, μαζί με δικούς του ανθρώπους. Όπως μαρτυρούν οι εικόνες, δεν έχει χάσει τη δύναμη και την αισιοδοξία που τον χαρακτηρίζει. Είναι αποφασισμένος να παλέψει, να ακολουθήσει τις οδηγίες των γιατρών και να πάρει πίσω τη ζωή του.

Στα νέα βίντεο και τις φωτογραφίες που μοιράστηκε, ο Σταύρος Φλώρος χαμογελάει και χαιρετάει την κάμερα που τον καταγράφει.

Σε παλαιότερο συμβούλιο του Survivor, ο Σταύρος Φλώρος είχε αναφέρει πως είναι ένα από τα δέκα παιδιά της οικογένειας, με τα επτά να είναι κορίτσια. «Είμαστε δέκα αδέρφια, τα επτά είναι κορίτσια, οπότε δεν ασχολούνται με τη μελισσοκομία. Μόνο εγώ ασχολούμαι, το έχουμε μαζί με τον μπαμπά μου. Είναι πολύ ιδιαίτερο να μεγαλώνεις με τόσα άτομα, γι’ αυτό και δεν δυσκολεύτηκα να προσαρμοστώ εδώ. Μεγαλώνεις πολύ διαφορετικά και αυτό είναι το καλό. Μαθαίνεις να μοιράζεσαι, να επικοινωνείς σωστά και να αλληλοβοηθάς», είχε δηλώσει.

«Διαβάζω όλα τα μηνύματά σας, τα περισσότερα γράφουν “ίσως να μη διαβάσεις ποτέ αυτό το μήνυμα”, αλλά πραγματικά προσπαθώ να τα διαβάσω όλα και μου δίνουν πάρα πολύ δύναμη», ανέφερε προ ημερών ο Σταύρος Φλώρος σε βίντεο που δημοσιοποίησε στο Instagram από την κλινική του Μαϊάμι.