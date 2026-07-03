Ο Γιώργος Καραμίχος άνοιξε παραδοσιακό φύλλο για βλάχικη χορτόπιτα και μοιράστηκε τη διαδικασία με τους ακολούθους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ηθοποιός επισκέφθηκε τους γονείς του και όλοι μαζί μπήκαν στην κουζίνα, αναλαμβάνοντας συγκεκριμένους ρόλους για την εκτέλεση της οικογενειακής συνταγής.

Οικογενειακή συνεργασία πάνω από το ταψί

Στις φωτογραφίες που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό, ο Γιώργος Καραμίχος καταγράφεται να χειρίζεται τον πλάστη, ακολουθώντας πιστά τα βήματα για τη σωστή προετοιμασία της πίτας.

Μαζί με τα στιγμιότυπα από την προετοιμασία, έδειξε στο κοινό και το τελικό αποτέλεσμα μόλις βγήκε από τον φούρνο.

«Παραδοσιακή πίτα με άγρια χόρτα και μυρωδικά. Βλάχικη χορτόπιτα. Συνεργασία πατέρα και γιου, υπό τις άγρυπνες οδηγίες της μητέρας φυσικά. Καλή όρεξη»

σημείωσε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του στο Instagram, περιγράφοντας πώς μοιράστηκαν οι αρμοδιότητες ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας.