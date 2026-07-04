Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε με 2-0 σετ από την Τζασμίν Παολίνι, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, με συνέπεια η πορεία της στο Wimbledon να λάβει τέλος στον τρίτο γύρο.

Η Ελληνίδα τενίστρια ήθελε για πρώτη φορά στην καριέρα της να προκριθεί στον 4ο γύρο του Wimbledon και η παράδοση ήταν υπέρ της κόντρα στην Παολίνι, καθώς είχε τρεις νίκες και δύο ήττες στις προηγούμενες αναμετρήσεις της.

Αυτή τη φορά, όμως, δεν πήγε τίποτα καλά για τη Σάκκαρη, η οποία έκανε 22 αβίαστα λάθη και παράλληλα δέχθηκε τέσσερις φορές break από την αντίπαλό της, με συνέπεια να μην καταφέρει να φανεί ανταγωνιστική.

Η Σάκκαρη, τον αγώνα της οποίας παρακολούθησε από κοντά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχασε με 6-1 το πρώτο σετ και τα πράγματα δεν βελτιώθηκαν στο δεύτερο, στο οποίο η Παολίνι επικράτησε με 6-2 και έκανε το 2-0, παίρνοντας την πρόκριση για τον επόμενο γύρο.

Τα σετ: 6-1, 6-2