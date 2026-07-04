Ο Γιούργκεν Κλοπ επιβεβαίωσε ότι είναι σε συζητήσεις για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της εθνικής Γερμανίας, ο πρόωρος αποκλεισμός της οποίας από το Μουντιάλ 2026 έφερε και το τέλος του Γιούλιαν Νάγκελσμαν.

Τα «πάντσερ» είχαν ως στόχο να προχωρήσουν πολύ και να φτάσουν ως το τέλος στο Παγκόσμιο Κύπελλο, τελικά όμως έζησαν και πάλι μια μεγάλη απογοήτευση, καθώς αποκλείστηκαν από την Παραγουάη, στη διαδικασία των πέναλτι, στη φάση των «32».

Ένας αποκλεισμός που είχε ως συνέπεια ο Νάγκελσμαν να απομακρυνθεί από τη θέση του ομοσπονδιακού τεχνικού, με τη γερμανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία να έχει ως στόχο τον Κλοπ, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι ενδιαφέρεται και είναι σε συζητήσεις, υπογραμμίζοντας όμως ότι δεν είναι απλή υπόθεση.

«Έχω συμβόλαιο με τη Red Bull και μου αρέσει να τηρώ τα συμβόλαια, αλλά ενδιαφέρομαι για συζητήσεις με την ομοσπονδία. Θα πρέπει να είναι εντατικές συνομιλίες. Για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή δεν ευθύνεται ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν», είπε αρχικά ο Κλοπ και συνέχισε.

«Πρέπει επίσης να μιλήσω με τον προϊστάμενό μου, τον Όλιβερ Μίντσλαφ. Εκείνον τον απασχολεί το γερμανικό ποδόσφαιρο. Η Red Bull πρέπει να βγει καθαρή από αυτή την υπόθεση. Δεν είναι τόσο απλό να αποχωρήσει κανείς από αυτό.

«Πρέπει τώρα να αλλάξουμε θεμελιώδη πράγματα στο γερμανικό ποδόσφαιρο. Είτε θα είμαι εγώ τελικά είτε οποιοσδήποτε άλλος, αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι οι αλλαγές είναι απαραίτητες».