Στην ώρα που είχε προγραμματιστεί αρχικά στις 03:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας (06/07) θα ξεκινήσει οριστικά ο αγώνας του Μεξικού με την Αγγλία στο Αζτέκα για την φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η FIFA εξέταζε το ενδεχόμενο μετακίνησης της ώρας έναρξης, κατά έξι ώρες νωρίτερα (21:00 της Κυριακής 05/07), καθώς οι μετεωρολογικές προβλέψεις έδειχναν ότι μπορεί να υπάρξουν καταιγίδες και έντονες βροχοπτώσεις στην Πόλη του Μεξικού κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί και το παιχνίδι θα διεξαχθεί κανονικά, μετά από αντιδράσεις και από τις δύο ομάδες.

Μάλιστα το BBC ανέφερε ότι «η FIFA επρόκειτο να κάνει την αλλαγή και να επιβεβαιώσει την αναδιάρθρωση με ανακοίνωση, αλλά η είδηση ​​της πρότασης εξόργισε τόσο τους Άγγλους όσο και τους Μεξικανούς αξιωματούχους».