Το Πράσινο Ακρωτήρι έφτασε μια ανάσα από το θαύμα, αναγκάζοντας την πρωταθλήτρια κόσμου Αργεντινή να πάρει την πρόκριση στην παράταση.

Οι παίκτες της νησιωτικής ομάδας της δυτικής Αφρικής αποχαιρετούν το Μουντιάλ 2026 με ψηλά το κεφάλι, με πολλούς νέους θαυμαστές για την όμορφη πορεία τους, αλλά και μια γλυκιά ανάμνηση από τον Λιονέλ Μέσι.

Παρά την στεναχώρια από τον αποκλεισμό όλοι οι παίκτες του Πράσινου Ακρωτηρίου μετά το τέλος του αγώνα περίμεναν τον Λιονέλ Μέσι για να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί του.

Ο Αργεντίνος σταρ φυσικά μόλις ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του στα Μέσα Ενημέρωσης αγκαλιάστηκε με τους παίκτες του Πράσινου Ακρωτηρίου και έβγαλε φωτογραφίες με όλους.