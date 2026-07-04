Βαρύ πένθος σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο η απώλεια του ηθοποιού Γιάννη Δενδρινού, με συγγενείς, φίλους και συναδέλφους να τον αποχαιρετούν μέσα από συγκινητικά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε η μητέρα του με ανάρτησή της στο Facebook.

Δημοσιεύοντας φωτογραφίες που αποτυπώνουν στιγμές από την καλλιτεχνική διαδρομή του γιου της, έγραψε μόνο μία λέξη: «Αυλαία», προκαλώντας συγκίνηση σε όσους τον γνώριζαν και είχαν συνεργαστεί μαζί του.

Η είδηση της απώλειάς του προκάλεσε κύμα συλλυπητηρίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου φίλοι, συνάδελφοι και άνθρωποι του θεάτρου εξέφρασαν τη θλίψη τους, αποτίοντας φόρο τιμής στη μνήμη του και ανακαλώντας στιγμές από τη συνεργασία και την πορεία του στον χώρο της υποκριτικής.

Δημόσια τοποθέτηση για την απώλειά του έκανε ο ηθοποιός Χάρης Τζωρτζάκης, ο οποίος μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Facebook αποχαιρέτησε τον φίλο και συνάδελφό του, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη.

«Καλό ταξίδι, ρε Γιαννάκη. Μας τσάκισε το φευγιό σου», έγραψε ο Χάρης Τζωρτζάκης μεταξύ άλλων, σε ένα μήνυμα γεμάτο συγκίνηση για τον πρόωρο χαμό του Γιάννη Δενδρινού.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Χάρη Τζωρτζάκη:

«Ο Γιάννης ήταν στο δεύτερο έτος του Ωδείου Αθηνών όταν εγώ ήμουν στο πρώτο. Ένα ταλαντούχο, ευαίσθητο, χαμογελαστό, καλόκαρδο, δοτικό πλάσμα. Στον χώρο του θεάτρου υπάρχουν άγγελοι σαν τον Γιάννη, αλλά και τέρατα που δεν υπολογίζουν τίποτα και κανέναν. Να μη νικήσουν τα τέρατα. Καλό ταξίδι, ρε Γιαννάκη. Μας τσάκισε το φευγιό σου».

Ο ηθοποιός Νίκος Ορφανός ανέφερε:

«Αχ βρε Γιάννη…

Λυπήθηκα αφάνταστα με την απώλεια του αγαπητού συναδέλφου μας Γιάννη Δενδρινού…συνεργαστήκαμε καταπληκτικά στην καλοκαιρινή παραγωγή του Δη.Πε.Θε. Ρούμελης “Μαλλιά Κουβάρια”, το καλοκαίρι του 2023, το τελευταίο μου καλοκαίρι ως καλλιτεχνικός διευθυντής, με μια υπέροχη παρέα ηθοποιών, συντελεστών και τεχνικών.

Ξαναβρεθήκαμε μαζί σε ένα εταιρικό event λίγο καιρό μετά και πάντα θα θυμάμαι το Γιάννη σαν έναν άνθρωπο με χαρά, θετική διάθεση, ευγένεια και εξαιρετικό ταλέντο…

Αχ βρε Γιάννη μου, μας έκανες την καρδιά μαλλιά κουβάρια…καλό σου ταξίδι…»

Ο ηθοποιός, Κωνσταντίνος Μωραΐτης έγραψε στο Facebook:



«Ο Γιάννης μου. Ο Μπαλού μου, όπως τον φώναζα. Έφυγε ο πιο ταλαντούχος ηθοποιός που είχα την τύχη να γνωρίσω και να συνεργαστώ. Θα σε θυμάμαι στις πρόβες μας, στα δεκαεννιά μας, στον λόφο του Στρέφη. Σε εκείνο το μικρό γραφείο στην Αλεξάνδρας.



Στη δραματική σχολή. Θα θυμάμαι τη στιγμή που βρήκες το όνομα της τότε ομάδας μας, τους 4Frontal, και πανηγυρίζαμε σαν παιδιά, μέχρι που μας έκανε παρατήρηση ο φύλακας. Θα θυμάμαι τα ξενύχτια, τα όνειρα που καναμε, τις ατέλειωτες κουβέντες, τις διαφωνίες που πάντα κατέληγαν σε μια αγκαλιά. Θα θυμάμαι τις χαρτοπετσέτες που δάγκωνες κάθε φορά που αγχωνόσουν. Λένε πως οι άνθρωποι πεθαίνουν πραγματικά μόνο όταν τους ξεχάσουμε.



Ίσως γι’ αυτό η μνήμη να είναι η πιο δυνατή μορφή αγάπης· γιατί νικά τον χρόνο και αντιστέκεται στην απουσία. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ.



Καλό σου ταξίδι, Μπαλού μου».

Η καλλιτεχνική πορεία του Γιάννη Δενδρινού

Γεννήθηκε το 1983 στην Αθήνα, απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Ωδείου Αθηνών και του Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου. Σπούδασε κλασικό τραγούδι με τη Μάτα Κατσούλη και σύγχρονο – μιούζικαλ με το Νίκο Παναγιωτόπουλο. Συμμετείχε ως ηθοποιός στις εξής θεατρικές παραστάσεις:

Μαλλιά Κουβάρια, σκηνοθεσία: Τάσος Πυργιέρης, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης, Η Αρκούδα, σκηνοθεσία: Νίκος Καρδώνης, Αμφιθέατρο Σπύρου Ευαγγελάτου, Το μωρό της Ρόζμαρι σε live streaming, σκηνοθεσία: Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Χίλιες και μια Ιστορίες, σκηνοθεσία: ομάδα Ντουθ, Εθνικό Θέατρο, Ιταλική Νύχτα του Ε.Φ. Χόρβατ, σκηνοθεσία: Παντελής Φλατσούσης, Θέατρο Κεφαλληνίας, Οιδίποδας Τύραννος του Σοφοκλή, σκηνοθεσία Ρίμας Τούμινας, Εθνικό Θέατρο – Θέατρο Βαχτάνγκοφ της Μόσχας, Ειρήνη του Αριστοφάνη, σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης – μουσική: Νίκος Κυπουργός, Εθνικό Θέατρο, Τα Ταξίδια των Γκιούλ-Ιβέρ, σκηνοθεσία: Δημήτρης Μπογδάνος, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Σιμιγδαλένιος, σκηνοθεσία: Λυδία Κονιόρδου, Εθνικό Θέατρο,

Διαβολιάδα, σκηνοθεσία: Ελεάννα Τσίχλη ομάδα UBUNTU, Θέατρο Bios, Πινόκιο, σκηνοθεσία: Βασίλης

Μαυρογεωργίου, Θέατρο Ακροπόλ, Ανακαλύπτοντας τον Χάουαρντ Μπάρκερ, σκηνοθεσία: Ελένη Μποζά – Θοδωρής Αμπαζής, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας, Στη Φάρμα των Ζώων, σκηνοθεσία: Ελεάννα Τσίχλη, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας,

Vivid Film/Μετά τον Αφρό… ομάδα 4 FRONTAL σκηνοθεσία: Τζ. Κακουδάκη καθώς και στην Όπερα του Τζ. Ροσσίνι Η πλάνη με το αίσιο τέλος, σκηνοθεσία: Νικαίτη Κοντούρη, Εθνική Λυρική Σκηνή.

Στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση συμμετείχε στην ταινία J.A.C.E. του Μενέλαου Καραμαγγιώλη και στην τηλεοπτική σειρά Καρυωτάκης σε σκηνοθεσία Τάσου Ψαρρά.



Ήταν βοηθός σκηνοθέτη στις παραστάσεις: Μια Τρελή Μέρα του Έρικ Εμ. Σμιτ, σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης, Οδυσσεβάχ της Ξ. Καλογεροπούλου, σκηνοθεσία: Κώστας Γάκης και συσκηνοθέτησε μαζί με την Αναστασία Γιαννάκη και την Κατερίνα Λάττα την παράσταση Μαμ του Σάκη Σερέφα στο Skrow Theater.