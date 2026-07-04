Η φάση των «32» στο Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε και έχουν απομείνει 16 ομάδες πλέον, με τον υπερυπολογιστή της Opta να αναλύει όλα τα δεδομένα και να μοιράζει πιθανότητες για την κατάκτηση του τροπαίου.

Πριν μία εβδομάδα η Opta είχε κάνει τις προβλέψεις της για τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τώρα, με τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει καθώς ολοκληρώθηκε η φάση των «32», επανήλθε.

Ο υπερυπολογιστής της εταιρείας έκανε ξανά τις αναλύσεις του και η ομάδα που θεωρεί επικρατέστερη για την κατάκτηση του τροπαίου παραμένει η Γαλλία, με το ποσοστό της να ανεβαίνει στο 30% πλέον.

Ακολουθεί η κάτοχος του τίτλου, η Αργεντινή, η οποία έχει 14% για να διατηρήσει το στέμμα της και ακολουθούν η Ισπανία με 13%, η Βραζιλία με 9%, η Αγγλία επίσης με 9%, η Πορτογαλία με 5% και το Μαρόκο, η Νορβηγία, η Ελβετία και η Κολομβία έχουν από 3%.