Σημαντικές πολιτικές εξελίξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς σηματοδοτεί η απόφαση του Γιώργου Καραμέρου να αποχωρήσει όχι μόνο από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, αλλά και από το βουλευτικό αξίωμα, επιλέγοντας να επιστρέψει την έδρα του στο κόμμα.

Πρόκειται για την πρώτη παραίτηση εκλεγμένου βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ μετά τη συγκρότηση της ΕΛ.Α.Σ. από τον Αλέξη Τσίπρα, κίνηση που αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό συμβολισμό.

Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής ενημέρωσε το πρωί του Σαββάτου (4/7), τόσο τηλεφωνικά όσο και με γραπτό μήνυμα, τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο, γνωστοποιώντας την απόφασή του να αποχωρήσει οριστικά από τη Βουλή, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να παραμείνει ως ανεξάρτητος βουλευτής αλλά αποσύρεται πλήρως από το κοινοβουλευτικό και κομματικό του αξίωμα.

Πρώτος επιλαχών στην περιφέρεια είναι ο Χρήστος Σπίρτζης.

Επικαλείται συνέπεια λόγων και πράξεων

Στη δήλωση με την οποία εξηγεί τους λόγους της επιλογής του, ο Γιώργος Καραμέρος αναφέρει ότι η προσωπική του στάση υπαγορεύεται από την ανάγκη να υπάρχει απόλυτη συνέπεια ανάμεσα σε όσα υποστηρίζει δημόσια και στις πράξεις του. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, «ο λόγος δεν νοείται χωρίς το έργο που τον επιβεβαιώνει (…) Ό,τι είπα λοιπόν, το κάνω».

Στο ίδιο πλαίσιο υπογραμμίζει ότι από την πρώτη στιγμή είχε ταχθεί υπέρ της πρωτοβουλίας που ανέλαβε ο Αλέξης Τσίπρας και της δημιουργίας της ΕΛ.Α.Σ., επισημαίνοντας ότι εξακολουθεί να θεωρεί πως το εγχείρημα αυτό μπορεί να αποτελέσει πολιτική προοπτική για τη χώρα. Μάλιστα, όπως αναφέρει, η εκτίμησή του αυτή όχι μόνο δεν έχει αλλάξει, αλλά έχει ενισχυθεί το τελευταίο διάστημα.

Γιατί επέλεξε να παραδώσει την έδρα

Ο πρώην πλέον βουλευτής εξηγεί επίσης γιατί δεν ακολούθησε τον δρόμο της ανεξαρτητοποίησης, επιλογή που θα τον προσέθετε στους δεκάδες ανεξάρτητους βουλευτές της σημερινής Βουλής.

Όπως επισημαίνει, θεωρεί ότι η βουλευτική ιδιότητα δεν αποτελεί προσωπικό κεκτημένο, αλλά ευθύνη απέναντι στους πολίτες και στο κόμμα που τον εξέλεξε, τονίζοντας ότι «η όποια εξουσία δεν είναι ιδιοκτησία αλλά παρακαταθήκη».

Ολόκληρη η επιστολή παραίτησης

Πρόεδρε,

Ενημερώνω πρώτα εσένα και την Κ.Ο για την απόφασή μου να παραιτηθώ από την κοινοβουλευτική έδρα της Ανατολικής Αττικής και από κάθε κομματική ιδιότητα.

Προερχόμενος από την τοπική αυτοδιοίκηση και την Πολιτική Οικολογία, συνεργάστηκα, εντάχθηκα και εκλέχθηκα νέος βουλευτής το 2023. Βρέθηκα απρόσμενα στην πρώτη γραμμή, σταθερός, παρά τα όσα έχουν συμβεί.

Σε αυτή την πρώτη γραμμή θα παραμείνω και στο εξής αλλά ως ενεργός πολίτης, απλός «στρατιώτης» στην αναγκαία νικηφόρα προοδευτική συμπαράταξη της σοσιαλδημοκρατίας, της αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας που με αφορά ως έκφραση και εκπροσώπηση.

Η απόφαση μου ελήφθη σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τους ανθρώπους που συμπορεύομαι στην Ανατολική Αττική και την οικογένειά μου. Είναι το μόνο προνόμιο που απολαμβάνω, η στήριξή τους. Αυτό κρατώ και δεν παίρνω τίποτα άλλο μαζί μου.

Στον αξιακό κώδικά μου, ο λόγος δεν νοείται χωρίς το έργο που τον επιβεβαιώνει. Η συνέπεια, η αξιοπιστία και η αξιοπρέπεια είναι αδιαπραγμάτευτες αρχές. Από την αρχή υποστήριξα πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της ΕΛ.Α.Σ δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα. Αυτή η στήριξη παραμένει και μάλιστα ενισχυμένη ως πολιτική εκτίμηση. Ό,τι είπα λοιπόν, το κάνω. Σέβομαι το κοινοβούλιο και τη λειτουργία του. Είναι η καρδιά του δημοκρατικού μας πολιτεύματος.

Απαιτείται για την Ελληνική Δημοκρατία όχι μόνο πολιτική αλλαγή αλλά και αλλαγή της πολιτικής, και επιλέγω ως ελάχιστο υπόδειγμα την επιστροφή της έδρας στο κόμμα καθώς η όποια εξουσία, δεν είναι ιδιοκτησία αλλά παρακαταθήκη. Δεν εγκαταλείπω. Θα συνεχίσω να μάχομαι για αυτήν την παρακαταθήκη με σεβασμό προς όλους. Νέους αλλά και έμπειρους συναγωνιστές.

Στο τέλος της εβδομάδας που ξεκινά θα ενημερώσω και επίσημα τον Πρόεδρο της Βουλής για την απόφασή μου αφού πρώτα διευθετήσω κάποια αναγκαία διαδικαστικά ζητήματα με τους συνεργάτες μου.

Ευχαριστώ θερμά τους χιλιάδες συμπολίτες μου, που με εμπιστεύτηκαν. Με αυτούς κωπηλατούμε διαρκώς στην ίδια κατεύθυνση και θα συνεχίσω να τους ακούω και να αλληλοϋποστηριζόμαστε.

Γνωρίζουν μία προς μία, ένας προς ένας, πως δεν αφήνουμε ούτε μια γωνιά του τόπου μας χωρίς μάχη, μικρή ή μεγαλύτερη. Για την κλιματική κρίση και το περιβάλλον, το κόστος ζωής, την υγεία, την παιδεία, τον πολιτισμό, τις υποδομές και τις μεταφορές.

Δηλώνω παρών, με πράξεις και από την αρχή.

Με τιμή

Δημοσιογράφος

Γιώργος Καραμέρος