Ο ρωσικός στρατός υποσχέθηκε σήμερα να απαντήσει στις μαζικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους που εξαπέλυσε η Ουκρανία εναντίον της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, ιδίως στην περιοχή της Αγίας Πετρούπολης.

«Η απόπειρα (του Ουκρανού προέδρου) Β. Ζελένσκι να καταστρέψει πολιτικές υποδομές της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν θα μείνει χωρίς την ενδεδειγμένη απάντηση εκ μέρους των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων», λέει το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ένα δελτίο Τύπου, όπου προσθέτει πως κατέρριψε κατά τη διάρκεια αυτής της επίθεσης 494 ουκρανικά drones και πυραύλους.

Ο κυβερνήτης της Αγίας Πετρούπολης, Αλεξάντρ Μπεγκλόφ, ανέφερε ότι η πόλη των περίπου έξι εκατομμυρίων κατοίκων δέχθηκε «μεγάλης κλίμακας» επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τους στόχους. Το τοπικό μέσο Bumaga μετέδωσε ότι ξέσπασε φωτιά στον τερματικό σταθμό πετρελαίου της πόλης.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τα πλήγματα σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές, επιδιώκοντας να περιορίσει τους πόρους που χρηματοδοτούν τη ρωσική πολεμική προσπάθεια στην Ουκρανία. Ανάμεσα στους στόχους προηγούμενων επιθέσεων ήταν και εγκαταστάσεις στο Βισότσκ, όπου τον Απρίλιο είχε αναφερθεί πυρκαγιά σε τερματικό σταθμό πετρελαιοειδών.