Ο ουκρανικός στρατός δείχνει πλέον ότι έχει τη δυνατότητα να πλήττει στόχους σε βάθος εντός ρωσικού εδάφους, εντείνοντας την πίεση στη Μόσχα.

Η ασφάλεια σε ολοένα και περισσότερες περιοχές της Ρωσίας μοιάζει να περιορίζεται, καθώς ενεργειακές εγκαταστάσεις, εργοστάσια όπλων, στρατιωτικές φάλαγγες και αεροσκάφη γίνονται στόχος επιθέσεων και καταστρέφονται.

Η Μόσχα αντιμετωπίζει ελλείψεις καυσίμων έπειτα από διαδοχικά πλήγματα σε διυλιστήρια, με ορισμένα περιστατικά να προκαλούν πανικό ακόμη και στην πρωτεύουσα, όπου αναφέρθηκαν εκρήξεις και φαινόμενα που περιγράφηκαν ως «μαύρη βροχή», όπως αναφέρει η ανάλυση του Axios.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστηρίζει ότι η Ρωσία έχει μεταφέρει σημαντικό μέρος των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας γύρω από κρίσιμες περιοχές, όπως το κέντρο της Μόσχας και προεδρικές εγκαταστάσεις, αφήνοντας άλλους στόχους πιο εκτεθειμένους.

Από την πλευρά του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει παραδεχθεί την ύπαρξη «προβλημάτων» και «ελλείψεων» που σχετίζονται με τα πλήγματα, επιχειρώντας ωστόσο να υποβαθμίσει τον αντίκτυπό τους.

Την ίδια ώρα, ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να βομβαρδίζουν ουκρανικές πόλεις, με επιθέσεις στο Κίεβο να προκαλούν δεκάδες θανάτους, ενώ στο μέτωπο του Ντονέτσκ οι μάχες παραμένουν σφοδρές, με τις ρωσικές δυνάμεις να επιχειρούν προώθηση παρά τις απώλειες.

Σε επίπεδο τακτικής, η Ουκρανία έχει εντείνει τα πλήγματα μεγάλης εμβέλειας εντός ρωσικού εδάφους, χρησιμοποιώντας κυρίως drones και πυραύλους εγχώριας παραγωγής, σε μια προσπάθεια να πλήξει τις γραμμές ανεφοδιασμού και τις στρατιωτικές υποδομές της Ρωσίας.

Σύμφωνα με αναλύσεις, το Κίεβο έχει μεταφέρει σημαντικό μέρος των επιχειρήσεών του βαθιά στο ρωσικό έδαφος, πλήττοντας κρίσιμες υποδομές εφοδιασμού και παραγωγής, σε μια μορφή επιχειρήσεων που θυμίζει στρατηγική αποκοπής των εχθρικών γραμμών ανεφοδιασμού, αλλά με σύγχρονα μέσα όπως μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους.

Οι εξελίξεις αυτές εντάσσονται στη σταδιακή αλλαγή της μορφής του πολέμου, καθώς η Ουκρανία βασίζεται ολοένα και περισσότερο σε εγχώριες τεχνολογίες και μέσα ακριβείας, επεκτείνοντας τη δράση της πολύ πέρα από τα σύνορα.

Την ίδια στιγμή, διεθνείς εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι συνολικές απώλειες της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης από το 2022 είναι ιδιαίτερα υψηλές, αν και τα στοιχεία παραμένουν αντικείμενο διαφορών και επαλήθευσης.

Παρά τη νέα δυναμική, η σύγκρουση συνεχίζεται με ένταση και στις δύο πλευρές, ενώ οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και τα αντίποινα δεν δείχνουν προς το παρόν σημάδια αποκλιμάκωσης.

New, incredibly clear footage of a Ukrainian Flamingo cruise missile slamming into Russia's Titan-Barrikady missile plant last week. pic.twitter.com/Su30R6qRXI — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 30, 2026

Η στρατηγική «μακράς ακτίνας» του Κιέβου

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει περιγράψει κατ’ επανάληψη τις επιχειρήσεις πλήγματος σε βάθος ρωσικού εδάφους ως «μακρινές κυρώσεις», χρησιμοποιώντας έναν ειρωνικό όρο για τις επιθέσεις που φτάνουν σε στόχους εκατοντάδες χιλιόμετρα από τα σύνορα. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, οι δυνατότητες του Κιέβου σε επίπεδο οπλικών συστημάτων και επιχειρησιακών μεθόδων έχουν εξελιχθεί σημαντικά.

🦩 Stunning footage of a Flamingo missile launch toward Volgograd — now it's clear why it's called that.



Today, Ukraine struck the Titan-Barrikady plant, one of the key enterprises of Russia's military-industrial complex.



The facility manufactures launch systems, artillery… pic.twitter.com/2dwhpPMdkr — NEXTA (@nexta_tv) June 27, 2026

Τις τελευταίες ημέρες, βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζουν πυραύλους τύπου Flamingo, κατασκευής της Fire Point, να πλήττουν ρωσικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων και το βιομηχανικό συγκρότημα Titan-Barrikady, το οποίο συνδέεται με την παραγωγή συστημάτων πυροβολικού.

Παράλληλα, ήδη από το προηγούμενο καλοκαίρι, υλικό από την επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Spiderweb» είχε καταγράψει μικρά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία είχαν εισαχθεί κρυφά στο ρωσικό έδαφος και εξοπλιστεί με εκρηκτικά, να κατευθύνονται εναντίον σταθμευμένων στρατιωτικών αεροσκαφών που δεν διέθεταν προστασία.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τη μετάβαση σε μια διαφορετική φάση του πολέμου, όπου η Ουκρανία στηρίζεται πλέον σε μεγάλο βαθμό σε drones εγχώριας παραγωγής και τροποποιημένα πυραυλικά συστήματα, επεκτείνοντας τις επιχειρήσεις της ακόμη και σε μεγάλες ρωσικές πόλεις όπως η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη.

Επιχειρήσεις αποκοπής με νέα μέσα

Σε ανάλυσή του, το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS) αναφέρει ότι το Κίεβο έχει εντατικοποιήσει εντός του 2026 τις επιθέσεις βαθιά στο ρωσικό έδαφος, με στόχο την αποδιοργάνωση των δικτύων ανεφοδιασμού και της στρατιωτικής υποδομής της Μόσχας μέσω συνδυασμένων πληγμάτων μικρής, μεσαίας και μεγάλης εμβέλειας.

Η ίδια ανάλυση περιγράφει τις επιχειρήσεις αυτές ως μια σύγχρονη εκδοχή στρατηγικού αποκλεισμού από αέρος, με τη διαφορά ότι δεν εκτελούνται από επανδρωμένα αεροσκάφη αλλά από drones και πυραύλους.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη τακτική δεν αναπτύχθηκε άμεσα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι περιορισμοί που είχαν τεθεί από δυτικές χώρες ως προς τη χρήση συγκεκριμένων οπλικών συστημάτων και τους επιχειρησιακούς κανόνες εμπλοκής. Παράλληλα, σημαντικός αριθμός επιθέσεων αναχαιτίζεται ή παρεμποδίζεται από ρωσικά συστήματα αεράμυνας και ηλεκτρονικού πολέμου.

Το επόμενο στάδιο

Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται η επιχείρηση διάρκειας 40 ημερών που, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο την άσκηση πίεσης προς τη Μόσχα για την έναρξη διαπραγματεύσεων. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν καταγράφονται σαφείς ενδείξεις ουσιαστικής προόδου σε διπλωματικό επίπεδο.