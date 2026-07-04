«Το κρίσιμο ζήτημα για τις σύγχρονες δημοκρατίες δεν είναι η ύπαρξη πλούτου ή επιτυχίας, αλλά η στιγμή κατά την οποία κάθε μορφή ισχύος παύει να αναγνωρίζει όρια», τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου, συμμετέχοντας στο διεθνές συνέδριο «Breaking the Oligarchs’ Grip: The Athens Dialogues – Agreeing on Boundaries, Designing Strategies», που πραγματοποιήθηκε από 1 έως 3 Ιουλίου, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ανέφερε επίσης, ότι «το πρόβλημα δεν αρχίζει όταν οι άνθρωποι αποκτούν δύναμη. Αρχίζει όταν η δύναμη σταματά να αναγνωρίζει όρια». Επιπλέον, επισήμανε ότι η δημοκρατία αποδυναμώνεται όταν οι πολίτες αρχίζουν να πιστεύουν πως οι κανόνες δεν ισχύουν ισότιμα για όλους. Όχι επειδή παύουν να γίνονται εκλογές, αλλά επειδή χάνεται η εμπιστοσύνη ότι οι θεσμοί υπηρετούν όλους τους πολίτες με τον ίδιο τρόπο.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, η ευθύνη της Ευρώπης δεν είναι να τιμωρήσει την επιτυχία ή να φοβηθεί τον πλούτο, αλλά να διασφαλίσει ότι καμία οικονομική ισχύς, κανένα πολιτικό αξίωμα και κανένα πρόσωπο δεν βρίσκεται πάνω από το κράτος δικαίου. «Η πραγματική ερώτηση», σημείωσε, «δεν είναι πόση δύναμη έχουν κάποιοι. Η πραγματική ερώτηση είναι αν οι θεσμοί μας παραμένουν αρκετά ισχυροί ώστε να βάζουν όρια σε κάθε μορφή εξουσίας».

«Ίσως οι θεμελιωτές της δημοκρατίας δεν περίμεναν από τις επόμενες γενιές να εξαλείψουν την εξουσία. Περίμεναν όμως από κάθε γενιά να διασφαλίζει ότι καμία εξουσία δεν θα γίνει ποτέ ισχυρότερη από τον νόμο. Αυτή παραμένει και σήμερα η δική μας ευθύνη».

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Center for the Study of Oligarchs, τον Δήμο Αθηναίων, το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου και την Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τη συμμετοχή διεθνών ακαδημαϊκών, θεσμικών εκπροσώπων και ειδικών σε θέματα δημοκρατίας, κράτους δικαίου και συγκέντρωσης ισχύος. Το πρόγραμμα περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, παρεμβάσεις του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, καθώς και διεθνών προσωπικοτήτων από τον ακαδημαϊκό και κοινωνικό χώρο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.