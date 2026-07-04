Η Μαρία Σάκκαρη θέλει να γράψει ιστορία και να να πάρει την πρόκριση σήμερα (15:30, Novasports Start) στις «16» του Wimbledon.

Η Ελληνίδα τενίστρια θα αντιμετωπίσει την Γιασμίνε Παολίνι Νο. 17 του κόσμου στο κορτ Νο3 του βρετανικού Grand Slam για τον τρίτο γύρο του τουρνουά.

Η Σάκκαρη για να βρεθεί στον τρίτο γύρο κέρδισε την Κλάρα Τάουσον (Νο. 25) με 2-0 σετ και την Καμίλα Ραχίμοβα (Νο. 70) με 2-1 σετ.

Από την άλλη η Ιταλίδα έκανε δύο νίκες επί της Μοντγκόμερι (2-1 σετ) και της Γκόλουμπιτς (2-0 σετ). Στο παρελθόν οι δύο αντίπαλες έχουν συναντηθεί πέντε φορές με την Σάκκαρη να μετράει τρεις νίκες.