Σε μια στιγμή που ο χρόνος πάγωσε και η αγωνία απλώθηκε στην παραλία, δύο άνθρωποι δεν δίστασαν. Ο ναυαγοσώστης Γιώργος Νικολόπουλος και ο διασώστης του ΕΚΑΒ Χρήστος Κούλης μπήκαν στη θάλασσα και έδωσαν μάχη με τα κύματα για να σώσουν δύο ανήλικα αδέρφια 13 και 15 ετών που κινδύνευσαν στη Σπιάντζα.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Και στη Σπιάντζα, την ώρα που δύο παιδιά παρασύρονταν από το ρεύμα και φώναζαν σε βοήθεια, δύο άνθρωποι στάθηκαν στο ύψος της στιγμής.

Ο ναυαγοσώστης Γιώργος Νικολόπουλος και ο διασώστης του ΕΚΑΒ Χρήστος Κούλης, που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας αλλά έτυχε να είναι στο σημείο, δεν σκέφτηκαν τον κίνδυνο. Δεν έχασαν χρόνο. Δεν περίμεναν. Μπήκαν στα κύματα.

Με ψυχραιμία, δύναμη και αυταπάρνηση, έδωσαν μια πραγματική μάχη μέσα στη θάλασσα για να προσεγγίσουν τα δύο αδέρφια, ηλικίας 13 και 15 ετών, που δεν μπορούσαν πια να επιστρέψουν μόνα τους στην ακτή.

Οι στιγμές ήταν δραματικές. Οι λουόμενοι παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα. Κάθε δευτερόλεπτο μετρούσε. Και εκεί, μέσα στην αγωνία, φάνηκε τι σημαίνει ευθύνη. Τι σημαίνει καθήκον. Τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος.

Ο Γιώργος Νικολόπουλος και ο Χρήστος Κούλης κατάφεραν να βγάλουν τα παιδιά στην ακτή, σώα και με τις αισθήσεις τους, προτού μεταφερθούν στο Νοσοκομείο Πύργου για προληπτικό έλεγχο και την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Δύο άνθρωποι, χωρίς μεγάλα λόγια, χωρίς φώτα και χειροκροτήματα, απέδειξαν πως… οι ήρωες υπάρχουν. Κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Φορούν στολή, υπηρετούν τον συνάνθρωπο, αλλά πάνω απ’ όλα έχουν καρδιά.

Ο Γιώργος Νικολόπουλος και ο Χρήστος Κούλης είναι οι άνθρωποι που τη στιγμή του κινδύνου δεν γύρισαν το βλέμμα αλλού.