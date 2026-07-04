Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δίνει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα στο Καστελλόριζο, αναφερόμενος στις παραιτήσεις των αγροτικών ιατρών, την υγειονομική κάλυψη του νησιού και το περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψη ενός εκ των γιατρών, ενώ κάνει λόγο για «προπαγάνδα» σε βάρος του ΕΣΥ.

Αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης:

Ως προς τα γεγονότα στο Καστελόριζο. Οι αγροτικοί ιατροί είχαν υποβάλει την παραίτησή τους η οποία είχε γίνει δεκτή από την 2η ΥΠΕ καθώς υπήρχαν πολλά προβλήματα συνεργασίας με τον Δήμο και την τοπική Κοινωνία.

Ο Διοικητής της 2ας ΥΠΕ είχε προσπαθήσει να βρει λύση στην μεταξύ τους συνεργασία και μάλιστα πριν λίγες μέρες επισκέφθηκε ο ίδιος το νησί και έμεινε δύο μέρες εκεί στην προσπάθειά του να ηρεμήσουν τα πνεύματα, αλλά τελικά δεν κατέστη αυτό εφικτό. Για να προλάβει τα γεγονότα η 2η ΥΠΕ φρόντισε πριν να στείλει μία Γενική και μία Αγροτική ιατρό στο Καστελόριζο, ώστε το νησί να μήν μείνει ακάλυπτο υγειονομικά και δεν θα μείνει.

Ως προς το περιστατικό με την σύλληψη του Αγροτικού ιατρού δεν έχει καμία σχέση το περιστατικό αυτό ούτε με το ΕΣΥ, ούτε με το σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Πρόκειται περί περιστατικού του Αγροτικού Ιατρού με υπάλληλο του Δήμου και την Αστυνομία. Ας σταματήσει επιτέλους η προπαγάνδα κατά του ΕΣΥ.