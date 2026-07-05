Οι έρευνες των Αρχών για τα αίτια της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο οδήγησαν στη σύλληψη ενός 76χρονου Έλληνα, ο οποίος φέρεται να ευθύνεται για την εκδήλωσή της.

Ο ηλικιωμένος είχε αρχικά προσαχθεί ως βασικός ύποπτος και, ύστερα από τη συλλογή μαρτυρικών καταθέσεων και τα ευρήματα της έρευνας, επιβεβαιώθηκε, σύμφωνα με τις Αρχές, η εμπλοκή του στην υπόθεση.

Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την προανάκριση, αλλά και όσα φέρεται να παραδέχθηκε ο ίδιος, η φωτιά προκλήθηκε όταν επέδειξε επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά με το όχημά του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες που πυροδότησαν την πυρκαγιά. Παράλληλα, κατά τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι έφερε εμφανή σημάδια μέθης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ως υπαίτιος πρόκλησης της πυρκαγιάς, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις πρώτες ώρες μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, στη Θεσσαλονίκη μετέβη ειδικό κλιμάκιο έμπειρων στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) από την Αθήνα, προκειμένου να ενισχύσει το έργο του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Θεσσαλονίκης για τη διερεύνηση των συνθηκών και την ταχεία διαλεύκανση της υπόθεσης.