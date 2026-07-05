Ο διπλός σεισμός μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που ισοπέδωσε τη βόρεια Βενεζουέλα άφησε πίσω του τουλάχιστον 2.954 νεκρούς και 16.592 τραυματί伤ες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που εξέδωσε το υπουργείο Επικοινωνίας στο Καράκας.

Η βιβλική καταστροφή της 24ης Ιουνίου εκδηλώθηκε με δύο διαδοχικές δονήσεις σε διάστημα μόλις 39 δευτερολέπτων, αποτελώντας το ισχυρότερο γεωλογικό πλήγμα που έχει καταγραφεί στη χώρα από το 1900, βάσει των μετρήσεων του Αμερικανικού Γεωλογικού Ινστιτούτου (USGS).

Αποχωρούν οι ξένοι διασώστες, στους 50.000 οι πιθανοί αγνοούμενοι

Οι διεθνείς αποστολές έρευνας και διάσωσης από τις ΗΠΑ, τη Χιλή, το Βιετνάμ και το Μεξικό ξεκινούν τη σταδιακή αποχώρησή τους από τα πεδία των καταστροφών. Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκονται εξειδικευμένα κλιμάκια πυροσβεστών από τη Φλόριντα, τη Βιρτζίνια και την κομητεία του Λος Άντζελες.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η στατιστική πιθανότητα για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων μειώνεται δραματικά μετά το πέρασμα των πρώτων 72 ωρών. Παρά το γεγονός αυτό, την περασμένη Πέμπτη σημειώθηκε μια εξαίρεση, όταν οι ομάδες εντόπισαν και ανέσυραν ζωντανό έναν άνδρα που παρέμενε θαμμένος στα ερείπια για οκτώ ημέρες.

Ενώ η επίσημη κυβέρνηση αποφεύγει να δώσει στη δημοσιότητα συγκεκριμένα νούμερα για τους πολίτες που παραμένουν εγκλωβισμένοι, οι εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών προκαλούν σοκ, καθώς ο ΟΗΕ υπολογίζει πως οι αγνοούμενοι ενδέχεται να αγγίζουν ακόμη και τις 50.000.

Στο σημείο των ερευνών, μπροστά από το κατεστραμμένο κτίριο Ocean Beach στην πληγείσα συνοικία Πλάγια Γκράντε, ο Φρανσίσκο Σάσκια, 38χρονος εθελοντής διασώστης και διερμηνέας, περιέγραψε την κατάσταση:

«Συνεχίζουμε να δουλεύουμε, να βρίσκουμε πτώματα,συνεχίζουμε»

Συμπληρώνοντας παράλληλα τη στάση της ομάδας του απέναντι στην κρίση:

«Πιστεύουμε ακόμη πως θα βρούμε ανθρώπους ζωντανούς, δεν χάνουμε την ελπίδα»

People embrace after rescue workers tell them there are no survivors in a home destroyed by the earthquakes in La Guaira, Venezuela, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Ariana Cubillos)

Ισοπεδώθηκαν εργατικές κατοικίες στη Λα Γουάιρα

Το επίκεντρο της καταστροφής εντοπίζεται στην παραθαλάσσια πόλη Λα Γουάιρα, σε απόσταση 40 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα. Εκεί, οι 12ώροφες πολυκατοικίες των συγκροτημάτων Έργα Λαϊκής Εξουσίας 26 και 27 στην περιοχή Καραβαγιέδα μετατράπηκαν σε μάζες από μπετόν, εγκλωβίζοντας ολόκληρες οικογένειες.

Στην τοποθεσία αυτή επιχειρούν εθελοντές προκειμένου να εντοπίσουν θύματα. Η 43χρονη εθελόντρια Σελίδα Σεκέρα, βοηθώντας έναν άνδρα του οποίου η γυναίκα και τα τρία ανήλικα παιδιά (ηλικίας 6, 10 και 12 ετών) καταπλακώθηκαν την ώρα που κοιμούνταν, μετέφερε το κλίμα των ερευνών: «γλιτώσαμε από τον πόλεμο, αλλά όχι από τη φύση»

Οι ζημιές εκτείνονται και στο Καράκας, όπου καταγράφηκαν καταρρεύσεις και στατικές αστοχίες κτιρίων, χωρίς ωστόσο η ένταση των φαινομένων να προσεγγίζει την κατάσταση της περιφέρειας. Συνολικά, περισσότερα από 856 κτίρια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα στατικότητας, ενώ οι άστεγοι ξεπερνούν τους 16.000, βρίσκοντας προσωρινή στέγαση σε δημόσια πάρκα και υπαίθριους χώρους.

Στο πολιτικό σκέλος της διαχείρισης, η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγες, η οποία ανέλαβε τα καθήκοντά της μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ τον περασμένο Ιανουάριο, πραγματοποίησε τελετή βράβευσης για τις ξένες αποστολές από τη Βρετανία, το Κατάρ, τη Γαλλία, την Ινδία, τα Μπαρμπάντος, τη Βραζιλία και την Αργεντινή. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, όπου παρασημοφορήθηκαν και εκπαιδευμένοι σκύλοι ανίχνευσης, δήλωσε:

«Αυτή η οικουμενική αλληλεγγύη πρέπει να εμπνεύσει τους λαούς όλου του κόσμου»

Η διοίκηση της Ροδρίγες δέχεται επικρίσεις από την αντιπολίτευση και τοπικούς φορείς για καθυστερημένη κινητοποίηση των εγχώριων σωστικών μέσων πριν από την άφιξη της διεθνούς βοήθειας, σε μια περίοδο που η χώρα αντιμετωπίζει παρατεταμένη οικονομική κρίση.