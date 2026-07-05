Στο διεθνές γεωπολιτικό σκηνικό και τη σημαντική υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου στα 70 δολάρια το βαρέλι στρέφεται η κυβερνητική οικονομική πολιτική, καθώς η αποκλιμάκωση της έντασης στον Περσικό Κόλπο μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν επιφέρει άμεση αποσυμπίεση των πληθωριστικών πιέσεων.

Τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat πιστοποιούν τη μεταβολή των δεδομένων στην εγχώρια αγορά, με τον πληθωρισμό στην Ελλάδα να καταγράφει πτώση μίας ποσοστιαίας μονάδας τον Ιούλιο, υποχωρώντας στο 3,9% έναντι 4,9% που είχε διαμορφωθεί τον Μάιο.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει την ομαλοποίηση της ναυσιπλοΐας στα στενά του Ορμούζ, διευκολύνοντας τον σχεδιασμό του Μεγάρου Μαξίμου, ο οποίος επικεντρώνεται σε τρεις κεντρικούς άξονες έως τον Σεπτέμβριο: τον περιορισμό της ακρίβειας, την τόνωση των διαθέσιμων εισοδημάτων και την υλοποίηση των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Στο πλαίσιο αυτό, ήδη ενεργοποιήθηκαν δύο νομοθετικές και διοικητικές πρωτοβουλίες. Η πρώτη αφορά τη θεσμική παρέμβαση του υπουργείου Ανάπτυξης για τη συγκράτηση και μετέπειτα μείωση των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ενώ η δεύτερη σχετίζεται με την άρση των περιορισμών στις συντάξεις χηρείας, μέτρο που είχε θεσπιστεί κατά την περίοδο του τρίτου μνημονίου.

Το χρονοδιάγραμμα για το καλάθι των προϊόντων και το 1 δισ. της ΔΕΘ

Στο πεδίο των καταναλωτικών αγαθών, η στρατηγική προβλέπει την πλήρη τήρηση της αρχικής φάσης της συμφωνίας με τους εκπροσώπους του λιανεμπορίου, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα των τιμών. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί το απαραίτητο βήμα για τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει στοχευμένες μειώσεις σε βασικές κατηγορίες προϊόντων από τις αρχές του φθινοπώρου.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης προσδιορίζει τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο για τις επερχόμενες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Το συγκεκριμένο κονδύλι, το οποίο ενδέχεται να παρουσιάσει μικρή αυξητική τάση κατά την οριστικοποίησή του, προορίζεται για:

Ελαφρύνσεις στη φορολογία μισθωτών, ελεύθερων επαγγελματιών και νομικών προσώπων.

μισθωτών, ελεύθερων επαγγελματιών και νομικών προσώπων. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις σε συνταξιούχους με χαμηλές αποδοχές.

σε συνταξιούχους με χαμηλές αποδοχές. Πρόσθετη στήριξη των δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Οι τελικές αποφάσεις για την κατανομή των ποσών θα ληφθούν από τον Πρωθυπουργό στο δεύτερο μισό του Αυγούστου, κατόπιν των εισηγήσεων των αρμόδιων υπουργείων.

Οι προθεσμίες για το Ταμείο Ανάκαμψης

Το πιο απαιτητικό χρονοδιάγραμμα εντοπίζεται στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς τα προγραμματισμένα ορόσημα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 Αυγούστου.

Απαντώντας σε σχετική κριτική του ΠΑΣΟΚ, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, προχώρησε σε αναλυτική παράθεση των στοιχείων εκταμίευσης.

Όπως εξήγησε, το 68% των συνολικών πόρων, που αντιστοιχεί σε 24,6 δισεκατομμύρια ευρώ, έχει ήδη διοχετευθεί στην ελληνική αγορά σε διάστημα μικρότερο των πέντε ετών. Το μέγεθος αυτό ισοδυναμεί με το 10,9% του ΑΕΠ του 2023, τοποθετώντας την Ελλάδα στην πρώτη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την επίδραση των εισροών στην εθνική οικονομία.

Ο αναπληρωτής υπουργός αποσαφήνισε τη διάρθρωση του προγράμματος, επισημαίνοντας τις τελικές ημερομηνίες πληρωμών: «το ελληνικό σχέδιο είναι οπισθοβαρές, γι’ αυτό υπάρχει φυσιολογική εξέλιξη στην υλοποίηση των έργων, δεδομένου ότι οι δαπάνες θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται και το 2027, αφού η τελευταία εκταμίευση θα γίνει τον Δεκέμβριο του 2026.»