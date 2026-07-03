Η επίσημη τελετή απόδοσης τιμών στη σορό του Αλί Χαμενεΐ πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Μεγάλο Μοσάλα της Τεχεράνης, παρουσία κορυφαίων στελεχών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ανώτατων στρατιωτικών και ξένων αντιπροσωπειών.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν δείχνουν αξιωματούχους να περνούν σε μικρές ομάδες μπροστά από τα φέρετρα του πρώην ανώτατου ηγέτη και μελών της οικογένειάς του που σκοτώθηκαν μαζί του. Η δημόσια τελετή της Παρασκευής αποτελεί την έναρξη μιας σειράς πολυήμερων εκδηλώσεων πένθους, οι οποίες θα κορυφωθούν με την ταφή του στη Μασχάντ στις 9 Ιουλίου.

Ποιοι ξένοι αξιωματούχοι έδωσαν το «παρών»

Στην τελετή συμμετείχαν κυρίως εκπρόσωποι γειτονικών χωρών, περιφερειακών εταίρων και κρατών που διατηρούν στενές σχέσεις με την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, μεταξύ των ξένων προσκεκλημένων βρίσκονταν ηγέτες ή υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι από το Τουρκμενιστάν, το Ιράκ, το Τατζικιστάν, τη Γεωργία, το Πακιστάν και την Αρμενία, καθώς και πρόεδροι κοινοβουλίων και διπλωματικές αντιπροσωπείες από χώρες της Μέσης Ανατολής, της Κεντρικής Ασίας και της Αφρικής.

Το ιρανικό πρακτορείο IRNA δημοσίευσε φωτογραφικό υλικό από την παρουσία ξένων πολιτικών, θρησκευτικών και πολιτιστικών προσωπικοτήτων στο Μοσάλα, ενώ επιβεβαίωσε ξεχωριστά και τη συμμετοχή του εθνικού ηγέτη του Τουρκμενιστάν, Γκουρμπανγκουλί Μπερντιμουχαμέντοφ.

Στην τελετή εμφανίστηκαν επίσης αντιπροσωπείες των Ταλιμπάν από το Αφγανιστάν, εκπρόσωποι φιλοϊρανικών οργανώσεων από το Ιράκ, την Υεμένη και τον Λίβανο, καθώς και στελέχη της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ.

Χωρίς κορυφαία εκπροσώπηση από Κίνα, Ρωσία και Τουρκία

Παρά τη σημαντική συμμετοχή ξένων αποστολών, εντύπωση προκάλεσε η απουσία κορυφαίων ηγετών από χώρες που θεωρούνται βασικοί στρατηγικοί εταίροι του Ιράν.

Η Κίνα εκπροσωπήθηκε από τον Χε Γουέι, αντιπρόεδρο της Μόνιμης Επιτροπής του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου, και όχι από τον πρόεδρο ή τον πρωθυπουργό της χώρας. Αντίστοιχα, δεν καταγράφηκε παρουσία των ανώτατων πολιτειακών ηγετών της Ρωσίας και της Τουρκίας στη συγκεκριμένη επίσημη τελετή.

Η επιλογή χαμηλότερου επιπέδου εκπροσώπησης δεν σημαίνει απουσία των χωρών από το σύνολο των εκδηλώσεων, αλλά υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη δεν εξασφάλισε την παρουσία των κορυφαίων ηγετών των σημαντικότερων διεθνών εταίρων της.

Απών ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσε και η απουσία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιου και διαδόχου του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη, ο οποίος δεν εμφανίστηκε στη δημόσια τελετή.

Ο Μοτζτάμπα φέρεται να τραυματίστηκε στην ίδια αεροπορική επίθεση κατά την οποία σκοτώθηκε ο πατέρας του και μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιήσει δημόσια εμφάνιση, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα για την κατάσταση της υγείας του και τη μετάβαση της εξουσίας.

Από τα άμεσα μέλη της οικογένειας, στις εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν διακρινόταν ο αδελφός του Αλί Χαμενεΐ, Χαντί Χαμενεΐ.

Πολυήμερες τελετές έως την ταφή στη Μασχάντ

Οι εκδηλώσεις πένθους θα συνεχιστούν στην Τεχεράνη, πριν η σορός μεταφερθεί στην Κομ και στη συνέχεια στις ιερές σιιτικές πόλεις του Ιράκ, Βαγδάτη, Καρμπάλα και Νατζάφ.

Η τελική ταφή έχει προγραμματιστεί για τις 9 Ιουλίου στη Μασχάντ, γενέτειρα του Χαμενεΐ. Οι ιρανικές αρχές επιδιώκουν να μετατρέψουν την πολυήμερη τελετή σε επίδειξη ενότητας, θρησκευτικής αφοσίωσης και αντοχής του καθεστώτος σε μια περίοδο πολιτικής και στρατιωτικής αβεβαιότητας.