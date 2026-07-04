Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Παλαιά Πατρών Πύργου στα Βραχνέικα λίγο πριν τις γραμμές.

Ο οδηγός Ι.Χ. με κατεύθυνση προς Κ. Αχαΐα έκανε στροφή για να μπει σε σπίτι και εκείνη τη στιγμή δίκυκλο που οδηγούσε ένας 35χρονος υπάλληλος των φυλακών εκινείτο προς Πάτρα «καρφώθηκε» στο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με το tempo24.news το Ι.Χ. χτύπησε τη μηχανή με αποτέλεσμα ο οδηγός της να εκτιναχθεί και να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι, αλλά και στα άκρα. Επί τόπου έφθασε ασθενοφόρο και οι διασώστες τον μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Έρευνες διενεργεί η Τροχαία Πατρών.