Μετά τα δημοσιεύματα για το νέο τριετές συμβόλαιο που θα του προσφέρει η ΑΕΚ, στο Μεξικό επιμένουν να ασχολούνται με τον Ορμπελίν Πινέδα και υποστηρίζουν πως η Τσίβας είναι διατεθειμένη να κάνει πρόταση 8 εκατ. δολαρίων για την απόκτησή του.

Ο 30χρονος Μεξικανός χαφ έχει συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο με την Ένωση, με την οποία έχει συμφωνήσει να τα πει μετά το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου για την ανανέωσή του.

Επιθυμία των «κιτρινόμαυρων» είναι να κρατήσουν και για τα επόμενα χρόνια τον Πινέδα, οι συμπατριώτες του οποίου κάνουν λόγο για πρόταση για νέο τριετές συμβόλαιο. Δεν μένουν, όμως, μόνο εκεί αλλά αναφέρονται και στο ενδιαφέρον της Τσίβας, η οποία φέρεται να είναι διατεθειμένη να προσφέρει στην ΑΕΚ το ποσό των 8 εκατ. δολαρίων.

Το σχετικό δημοσίευμα αναφέρει τα εξής…

«Η Τσίβας αναζητά μια μεταγραφή ικανή να ταράξει τα νερά της Liga MX και το όνομα του Ορμπελίν Πινέδα έχει αποκτήσει ιδιαίτερη δυναμική τις τελευταίες ώρες. Ο Μεξικανός μέσος, που αγωνίζεται σήμερα στην ΑΕΚ, θεωρείται μία από τις βασικές επιλογές για την ενίσχυση της επιθετικής μεσαίας γραμμής της ομάδας της Γουαδαλαχάρα ενόψει της επόμενης σεζόν.

Ο πυρήνας της είδησης είναι ότι η διοίκηση της Τσίβας εξετάζει το ενδεχόμενο να επενδύσει περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια, προκειμένου να επιχειρήσει την επιστροφή του Ορμπελίν Πινέδα. Η πιθανή αυτή μεταγραφή αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω του ενδεχομένου ο Γκουτιέρες να μετακινηθεί στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, μια εξέλιξη που θα υποχρέωνε τον σύλλογο να αναζητήσει έναν αντικαταστάτη με εμπειρία, ποιότητα και διεθνές κύρος.

Ο Ορμπελίν γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει να φορά τη φανέλα της Τσίβας. Κατά την πρώτη του θητεία στη Γουαδαλαχάρα αποτέλεσε βασικό στέλεχος της ομάδας που κατέκτησε τη Liga MX και άλλους τίτλους υπό την καθοδήγηση του Ματίας Αλμέιδα. Η ταύτισή του με τον σύλλογο τον καθιστά ένα όνομα που γεννά αμέσως ενθουσιασμό στους φιλάθλους των «ερυθρόλευκων».

Οι διαπραγματεύσεις με τον ελληνικό σύλλογο δεν θα είναι εύκολες. Η ΑΕΚ πραγματοποίησε σημαντική επένδυση για να αποκτήσει τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή και διατηρεί συμβόλαιο μαζί του έως το 2027. Η συγκεκριμένη κατάσταση υποχρεώνει κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει μια ιδιαίτερα υψηλή οικονομική πρόταση, ώστε να ξεκινήσουν επίσημες διαπραγματεύσεις.

Η διοίκηση θεωρεί ότι μια αποχώρηση τέτοιου βεληνεκούς θα απαιτούσε άμεση αντίδραση, ώστε η ομάδα να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της.

Η εμπειρία, η ηγετική φυσιογνωμία, η τεχνική ποιότητα και η γνώση της φιλοσοφίας του συλλόγου είναι στοιχεία που καθιστούν τον Ορμπελίν μια ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή για την ομάδα της Γουαδαλαχάρα. Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη πρόταση, όμως το ενδιαφέρον για τον Ορμπελίν Πινέδα αντικατοπτρίζει την πρόθεση της Τσίβας να πραγματοποιήσει μία από τις σημαντικότερες κινήσεις της μεταγραφικής περιόδου».