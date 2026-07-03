Στην παραδοχή ότι δεν είχε δει όσα συνέβησαν στο τηλεοπτικό σκηνικό προχώρησε η Λίτσα Πατέρα μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα, όπου παράλληλα ανέλυσε πώς οι πλανητικές μετακινήσεις επηρεάζουν το μέλλον των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Η αστρολόγος αναφέρθηκε στην ανάγκη για ανανέωση στα προγράμματα, ενώ εξήγησε και το πώς λειτουργεί πλέον η δική της ενότητα, προσφέροντάς της μεγαλύτερη ευελιξία.

Αναφερόμενη στις ανατροπές της σεζόν, η Λίτσα Πατέρα δήλωσε:

«Δεν είχα προβλέψει τίποτα τις τηλεοπτικές αλλαγές, αλλά σε πολύ γενικές γραμμές, κάθε τι δεν πρέπει να ανανεώνεται γενικότερα; Είμαστε για πάρα πολλά χρόνια με τα ίδια πράγματα. Ίσως το αποτέλεσμα θα δείξει πάντοτε. Κάνεις μια αλλαγή, το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι πρέπει να γίνονται αλλαγές επί το καλύτερο, ας πούμε».

Το παρασκήνιο με τα γυρίσματα και οι άδειες

Η αστρολόγος εξέφρασε την ικανοποίησή της για τις τρέχουσες συνθήκες εργασίας της, καθώς η νέα δομή τής επιτρέπει να προγραμματίζει τις υποχρεώσεις της με μεγαλύτερη άνεση.

Περιγράφοντας τη νέα καθημερινότητα στο πλατό, επεσήμανε:

«Είμαι πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Συνεχίζουμε τα γυρίσματα στην εκπομπή και είναι πάρα πολύ καλό αυτό, με ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί είναι περισσότερος χρόνος για να δείξω τι λέω και αυτά. Γράφω όποτε θέλω, οπότε μπορώ να γράψω 5 – 10 μέρες μπροστά για να φύγω όποτε θέλω για διακοπές».

Η αστρολογική εξήγηση για την επταετία που έρχεται

Περνώντας στο καθαρά αστρολογικό κομμάτι, συνέδεσε τις κοινωνικές και επαγγελματικές μεταβολές με τις θέσεις των πλανητών, δίνοντας έμφαση στον Ουρανό και τον Δία.

Η ίδια ανέλυσε τον χάρτη των επόμενων μηνών σημειώνοντας:

«Θα το πω και αστρολογικά. Ο Ουρανός, που είναι ο πλανήτης των αλλαγών, έχει περάσει στους Διδύμους. Αυτό σημαίνει ότι και η νέα γενιά θα være διαφορετική και διαφορετικά πράγματα. Εγώ το θεωρώ φυσικό και αστρολογικά δείχνει ότι θα αλλάξει η καθημερινότητά μας. Υποθέτω εγώ ότι, αν πάει να γίνει κάτι καινούργιο, είναι πολύ φυσικό να το μελετήσεις, να το δεις, να δεις αν ταιριάζει. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν είναι ένα ρούχο, αλλάζουμε και το βάζουμε και το ξαναβάζουμε».

Σχετικά με τις ευρύτερες κοινωνικές προεκτάσεις, η Λίτσα Πατέρα κατέληξε:

«Αλλάζει ο Δίας, πάει στο Λιοντάρι. Σημαίνει ότι, παρά το γεγονός ότι είμαστε σε μια περίοδο… μετά τα οικονομικά δεν ξέρω πού θα είναι, θα είναι για χαρά, για διασκέδαση, για θέατρα, για κινηματογράφο, για τα παιδιά. Μπαίνουμε σε μια καινούργια εποχή. Ο Ουρανός στους Διδύμους αλλάζει την καθημερινότητα. Και νομίζω, αυτό λέει η φύση, και νομίζω ότι είναι και σωστό. Πάντως θα δείτε ότι θα αλλάξουνε οι συγκοινωνίες, τα σχολεία, τα αυτά, σε βάθος χρόνου, γιατί αυτό κρατάει μια επταετία ο Ουρανός στους Διδύμους. Ότι θα αλλάξει η καθημερινότητα και πρέπει να αλλάξει. Θα αλλάξει προς το καλύτερο».