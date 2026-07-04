«Νομίζω, πως όταν σπάει το γυαλί, δεν ξανακολλάει. Και εδώ, έχει γίνει χίλια κομμάτια. Έχουν ειπωθεί πάρα πολλά πράγματα, αλλά αυτή είναι προσωπική μου άποψη και το τονίζω».

Με αυτή τη δήλωση, περιέγραψε το κλίμα που αντιλαμβάνεται για τη σχέση της Νέας Δημοκρατίας με τον Αντώνη Σαμαρά, η βουλευτής Αχαΐας του κυβερνώντος κόμματος, Χριστίνα Αλεξοπούλου.

Μιλώντας το πρωί του Σαββάτου στο Action 24, η κ. Αλεξοπούλου, επεσήμανε ότι δεν πρόκειται για εσωκομματικό θέμα, παίρνοντας σαφείς αποστάσεις από τον πρώην πρωθυπουργό.

«Εγώ ως βουλευτής Αχαΐας που κινούμαι σε χώρους οι οποίοι δεν είναι υποχρεωτικά προσκείμενοι σε μένα, δεν βλέπω κόσμο που να λέει ότι “θα πάω στον κύριο Σαμαρά ως λύση κυβερνητική”. Άρα, αυτό με κάνει να πιστεύω ότι ως ώριμος ψηφορόρος αυτός που θα πάει το 2027 να ψηφίσει, που ενιδαφέρεται για μέλλον του, για το παρόν του, για τα παιδιά του, δεν πιστεύω ότι θα μας πλήξει. Αυτοί που είναι αποφασισμένοι να μην ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, που δεν καταγράφονται και τώρα στις δημοσκοπήσεις, μπορούν να πάνε οπουδήποτε αλλού – ίσως να πάνε και στον κ. Σαμαρά», είπε ακόμα η κ. Αλεξοπούλου.

Το απόσπασμα στο 18:30 του βίντεο: