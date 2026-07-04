Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 3-1 τον Άγιαξ στο δεύτερο φιλικό παιχνίδι μετά την έναρξη της προετοιμασίας και ο Τζέικομπ Νίστρουπ εξήγησε στις δηλώσεις του τι του άρεσε και τι όχι.

Για τα δεδομένα της εποχής, καθώς ήταν μόλις το δεύτερο φιλικό τους παιχνίδι, οι «πράσινοι» ήταν εξαιρετικοί και ο προπονητής τους δεν έκρυψε την ικανοποίησή του, αν και στάθηκε και σε αυτό που δεν του άρεσε.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίστρουπ…

Για το παιχνίδι: «Τα συμπεράσματα είναι θετικά, εκτός από τα τελευταία 10-12 λεπτά στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όταν και δεν κάναμε σωστά τα πράγματα που έχουμε δουλέψει με ή χωρίς τη μπάλα. Αρκετοί παίκτες βγήκαν μπροστά, ο Γιάγκουσιτς, ο Τεττέη, οι παίκτες στη μεσαία γραμμή, ανεξαρτήτως του ποιος έπαιξε, ο Καμαρά, ο Τσιριβέγια, ο Τσέριν, αλλά και τα εξτρέμ μας, ήταν όλοι τους θετικοί και στις δύο πλευρές του γηπέδου».

Για τον Καλάμπρια: «Ο Καλάμπρια ένιωσε ένα πόνο στο στομάχι, τίποτα παραπάνω, δεν έχει τραυματιστεί και αυτό είναι το σημαντικό σε τέτοια παιχνίδια, να μην έχεις επιπόλαιους τραυματισμούς».

Για το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλά για μεγαλύτερο διάστημα από ό,τι στο προηγούμενο φιλικό: «Όταν παίζεις απέναντι στον Άγιαξ δεν γίνεται να είσαι σε όλο το 90λεπτο καλύτερος, το σημαντικό είναι να ελέγχεις το παιχνίδι όσο μπορείς, αλλά και την πίεση που σου ασκούν.

Ο λόγος που χάσαμε κάποια στιγμή τον έλεγχο είναι επειδή γίναμε αδύναμοι με τη μπάλα στα πόδια και αυτό είναι κάτι που πρέπει να διορθωθεί, αλλά γενικά είμαι πολύ ικανοποιημένος από αρκετά πράγματα στο παιχνίδι μας. Είμαι ικανοποιημένος κι από τις συνθήκες του φιλικού, ήταν σαν επίσημο παιχνίδι».