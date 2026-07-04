Ένα εταιρικό αυτοκίνητο που βρίσκεται σταθμευμένο δίπλα από το σπίτι της διαφημίστριας στη Λάρισα έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Οι εκρήξεις αναστατώνουν τη γειτονιά.

Λίγη ώρα νωρίτερα, ένας μαυροντυμένος άνδρας, φορώντας κουκούλα και γάντια, πλησιάζει το σταθμευμένο όχημα. Το περιλούζει με εύφλεκτο υγρό και στη συνέχεια με ένα στουπί ανάβει τη φωτιά.

Η γυναίκα, διαφημίστρια της πόλης, που έπεσε θύμα εμπρηστικής επίθεσης, μίλησε αποκλειστικά στο MEGA.

«Είχε ένα στουπί με βενζίνη, το άναψε, πήρε και το γάντι του φωτιά, με αποτέλεσμα να πετάξει το στουπί και να πάει στη ρόδα του διπλανού αυτοκινήτου. Το παίρνει το στουπί, το ρίχνει μετά στο άλλο το αυτοκίνητο, το επαγγελματικό και φεύγει. Φοβόμαστε για τη ζωή μας, εγώ να φανταστείς κάθε βράδυ ελέγχω τις κάμερες».

Η γυναίκα με έντρομη φωνή ειδοποιεί τις Αρχές. Οι φλόγες θεριεύουν.

Και αυτή δεν ήταν η μοναδική επίθεση σε βάρος της. Δύο μήνες πριν τον εμπρησμό στο αυτοκίνητό της, ένας άνδρας πάνω σε πατίνι πέρασε έξω από την επιχείρησή της και με μία πέτρα έσπασε την τζαμαρία. Τότε, όμως, θεώρησε πως ήταν τυχαίο γεγονός.

«Δεν το πήραμε τόσο πολύ σοβαρά, εντάξει, προφανώς ήταν η προειδοποίηση. Και πάλι πριν από το συμβάν αυτό, υπήρξε ένα τηλεφώνημα, όπου πάλι μας είπαν ότι ‘εσύ έχεις κάνει τις καταγγελίες’».

Ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτές τις επιθέσεις; Το θύμα των επιθέσεων εκτιμά ότι αυτές πιθανώς να σχετίζονται με καταγγελίες που η ίδια είχε κάνει στο παρελθόν.

«Υπόνοιες υπάρχουν και οικονομικά κίνητρα. Άλλος είναι αυτός που έβαλε τη φωτιά και άλλος είναι αυτός που τον έστειλε. Φοβηθήκαμε πάρα πολύ. Δηλαδή κάποιος άνθρωπος που θέλει να διεκδικήσει το νόμιμο και το δίκαιο και ειδικά όταν θίγομαι επαγγελματικά, θα πρέπει ο άλλος να ‘ρθει ή να πληρώνει κάποιον για να μπορεί να τον σταματήσει;».

Οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό του δράστη με το πατίνι συνεχίζονται.

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