Η Νίκη Κάρτσωνα και ο Νίκος Χατζής έχουν γράψει τη δική τους κοινή διαδρομή, μακριά από υπερβολές, αλλά με μια σχέση που μετρά πλέον δεκαετίες. Οι δυο τους γνωρίστηκαν στην Αθήνα το 1995 και από τότε η ζωή τους συνδέθηκε βαθιά, με την ίδια να έχει πει για τον σύζυγό της πως είναι «η ήρεμη δύναμη» της ζωής της και ότι «και σε άλλη ζωή πάλι με τον Νίκο θα ήμουν».

Εκείνη την περίοδο, η Νίκη Κάρτσωνα είχε ήδη αρχίσει να ξεχωρίζει στον χώρο του μόντελινγκ. Το 1995 κέρδισε τον τίτλο της «Μις Φωτογένεια» στα καλλιστεία του ΑΝΤ1 και στη συνέχεια έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της εποχής, με εξώφυλλα, φωτογραφίσεις και τηλεοπτικές εμφανίσεις. Από την άλλη, ο Νίκος Χατζής ακολουθούσε τη δική του πορεία στα γήπεδα, χτίζοντας μια σημαντική καριέρα στο μπάσκετ και φορώντας τη φανέλα μεγάλων ομάδων, με πιο χαρακτηριστική την ΑΕΚ.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε την 1η Ιουλίου 2007 στο κτήμα Νάσιουτζικ, παρουσία περίπου 300 καλεσμένων. Εκείνη την ημέρα η Νίκη Κάρτσωνα φόρεσε νυφικό που είχε την υπογραφή της σχεδιάστριας και κουμπάρας τους, Μαρίας Κονίδη, ενώ κουμπάρος ήταν και ο μπασκετμπολίστας Νίκος Ζήσης. Τα μαλλιά της είχε επιμεληθεί ο Βασίλης Μπουλούμπασης και το μακιγιάζ η Φωφώ Σγόντζου.

Η γνωριμία του ζευγαριού

Η Νίκη Κάρτσωνα έχει αποκαλύψει σε παλαιότερη συνέντευξή της πως με τον Νίκο Χατζή πήγαιναν στο ίδιο λύκειο στην Καλαμάτα, αν και στην αρχή δεν τον συμπαθούσε ιδιαίτερα. Ο έρωτάς τους δεν ήταν κεραυνοβόλος, όμως εκείνος κατάφερε να την κερδίσει με τον χαρακτήρα του και με το πόσο όμορφα περνούσε μαζί του. Οι δυο τους έμειναν μαζί για έξι χρόνια, στη συνέχεια χώρισαν για ένα διάστημα, καθώς ήταν ακόμη μικροί για γάμο, αλλά ξαναβρέθηκαν μετά τον θάνατο του σκύλου που είχαν αποκτήσει μαζί, του Τζόρνταν. Από τότε η σχέση τους συνεχίστηκε και οδήγησε τελικά στον γάμο και στη δημιουργία της οικογένειάς τους.

Συγκεκριμένα, είχε πει στο περιοδικό OK!: «Είμαστε μαζί 17 χρόνια, πηγαίναμε στο ίδιο λύκειο στην Καλαμάτα. Ήταν έναν χρόνο μεγαλύτερός μου και τον αντιπαθούσα αφάνταστα. Δεν μου άρεσε καθόλου. Θυμάμαι τον ήθελε μια παιδική μου φίλη και όταν τα έφτιαξα μαζί του ντρεπόμουν να της το πω. Δεν ήταν κεραυνοβόλος έρωτας, αλλά ο Νίκος κατάφερε να με κερδίσει, γιατί πάντα περνούσα πολύ καλά μαζί του. Είχαμε πολύ πάθος, αγαπηθήκαμε και ερωτευτήκαμε πολύ σε μικρή ηλικία. Όμως όταν κλείσαμε έξι χρόνια μαζί, χωρίς να τσακωθούμε, χωρίσαμε. Έπειτα από τόσα χρόνια έπρεπε ή να παντρευτούμε, αλλά για γάμο ήμασταν μικροί ή να χωρίσουμε. Ύστερα από τρία χρόνια όταν πέθανε ο Τζόρνταν, ο σκύλος που είχαμε πάρει μαζί, ο πρώτος άνθρωπος που ήθελα να τηλεφωνήσω ήταν ο Νίκος. Δεν μου περνούσε από το μυαλό ότι θα είμαστε ξανά μαζί, παρόλο που τον αγαπούσα. Ήταν σαν να ξεκινήσαμε από εκεί που είχαμε μείνει».

Η ίδια έχει μιλήσει πολλές φορές με τρυφερότητα για τον Νίκο Χατζή, τονίζοντας πως ταιριάζουν ακριβώς επειδή είναι διαφορετικοί χαρακτήρες. Εκείνος, πιο ήρεμος και χαμηλών τόνων, στάθηκε δίπλα της σε μια πορεία που πέρασε από τη λάμψη του μόντελινγκ σε μια πιο προσωπική και οικογενειακή καθημερινότητα.

Μετά τον γάμο της, η Νίκη Κάρτσωνα αποφάσισε να αφήσει πίσω της το μόντελινγκ, δίνοντας προτεραιότητα στη νέα σελίδα της ζωής της. Τρία χρόνια αργότερα, στον ίδιο χώρο όπου είχαν παντρευτεί, έγινε και η βάφτιση του γιου τους, Φίλιππου, ο οποίος αποτελεί το πιο σημαντικό κεφάλαιο της κοινής τους ζωής.

Σήμερα, η Νίκη Κάρτσωνα και ο Νίκος Χατζής γιορτάζουν 19 χρόνια γάμου και 31 χρόνια κοινής πορείας. Μια σχέση που ξεκίνησε το 1995, άντεξε στον χρόνο, στις αλλαγές και στις διαφορετικές φάσεις της ζωής τους, με την ίδια να δείχνει συχνά μέσα από τις αναρτήσεις της πως ο έρωτας, όταν έχει σεβασμό και ουσία, μπορεί να συνεχίζει να γράφει ιστορία.

Η ανάρτηση για τα 19 χρόνια γάμου

Με αφορμή την επέτειο των 19 χρόνων γάμου τους, η Νίκη Κάρτσωνα έκανε μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram, συνδέοντας τον Ιούλιο με τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής της: τη γέννησή της, τον γάμο της με τον Νίκο Χατζή και τη γέννηση του γιου τους, Φίλιππου.

Η Νίκη Κάρτσωνα δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία στο Instagram, σημειώνοντας: «Ιούλιος. Ο μήνας που αγαπώ. Ο 7ος μήνας του χρόνου. Ο αριθμός (7). Το 1977 γεννήθηκα. Το 2007 παντρεύτηκα. Τον Ιούλιο γεννήθηκε ο Φίλιππος. 01.07. Σήμερα και σαν σήμερα 01.07.2007 παντρευτήκαμε. Και συνεχίζουμε. Καλό μας μήνα».