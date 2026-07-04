Οι θαυμαστές της Τέιλορ Σουίφτ είναι αμέτρητοι, οπότε δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, έχει συμπεριλάβει τον εαυτό του στους λεγόμενους «Swifties».

Αυτό που μπορεί να προκαλεί έκπληξη είναι το πόσο πιστός θαυμαστής είναι, καθώς σε πρόσφατες δηλώσεις του περιέγραψε λεπτομερώς τα 12 αγαπημένα του τραγούδια της Σουίφτ, στα οποία περιλαμβάνονται μερικά λιγότερα γνωστά που μόνο οι πιστοί ακόλουθοι της ποπ τραγουδίστριας γνωρίζουν.

Τα αγαπημένα τραγούδια του δημάρχου της Νέας Υόρκης χωρίς συγκεκριμένη σειρά, είναι: «Only the Young», «Love Story», «my tears ricochet», «I Forgot That You Existed», «Dress», «Cruel Summer», «Delicate», «I Know Places», «I Don’t Wanna Live Forever», «I Think He Knows», «London Boy» και «august».

Με την πόλη να ζει στους ρυθμούς του γάμου της τραγουδίστριας με τον Τράβις Κέλσι ο Μαμντάνι ρωτήθηκε τον περασμένο μήνα αν θα παρευρισκόταν και, ενώ είπε όχι, δήλωσε ότι θα άκουγε το «Only the Young» προς τιμήν τους και στη συνέχεια αποκάλυψε τα τραγούδια της τραγουδίστριας που θεωρεί κορυφαία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.