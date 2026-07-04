Για επαφή της Τραμπζονσπόρ με τον Λούκα Γιόβιτς κάνουν λόγο στην Τουρκία και τονίζουν πως η ΑΕΚ του προσφέρει πλέον ετήσιες απολαβές που φτάνουν στα 3 εκατ. ευρώ για να ανανεώσει το συμβόλαιό του μέχρι το 2029.

Ο Σέρβος φορ ήταν καθοριστικός στην πορεία της Ένωσης προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος με τα γκολ που πέτυχε και είναι σε συζητήσεις με τη διοίκηση για την ανανέωση του συμβολαίου του, το οποίο λήγει το 2027.

Στις τάξεις των «κιτρινόμαυρων» υπάρχουν αισιοδοξία για happy end τις επόμενες μέρες, την ίδια ώρα που στην Τουρκία κάνουν λόγο για ενδιαφέρον από την Τραμπζονσπόρ. Συγκεκριμένα, δημοσίευμα του gunebakis.tr αναφέρει τα εξής…

«Η Τραμπζονσπόρ, η οποία συνεχίζει τις μεταγραφικές της κινήσεις, έστρεψε το ενδιαφέρον της στην Ελλάδα προκειμένου να ενισχύσει την επιθετική της γραμμή. Η ομάδα της Τραπεζούντας διερεύνησε τις προϋποθέσεις για την απόκτηση του έμπειρου επιθετικού Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος την περασμένη αγωνίστηκε στην ΑΕΚ.

Την ίδια ώρα, η ΑΕΚ επιθυμεί να διατηρήσει τον Γιόβιτς στο ρόστερ της και συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις μαζί του για την ανανέωση του συμβολαίου του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική ομάδα έχει καταθέσει πρόταση για νέο συμβόλαιο διάρκειας έως το 2029.

Η διοίκηση της ΑΕΚ σχεδιάζει επίσης να αυξήσει τις αποδοχές του κατά 20%, ανεβάζοντας τον ετήσιο μισθό του περίπου στα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο 28χρονος Σέρβος επιθετικός, ο οποίος έχει αγωνιστεί σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους, συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του. Την περασμένη σεζόν κατέγραψε 21 γκολ σε 43 συμμετοχές, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητά του στην επίθεση».