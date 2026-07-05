Η εικόνα στο μέτωπο της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου στη δυτική Θεσσαλονίκη παρουσιάζει αισθητή βελτίωση, έπειτα από μια ολονύχτια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες.

Οι περισσότερες ενεργές εστίες έχουν πλέον περιοριστεί, ωστόσο το μεγαλύτερο πρόβλημα εξακολουθεί να εντοπίζεται στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στη Φιλοθέη, όπου η φωτιά συνέχιζε να καίει και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, με τους πυροσβέστες να επιχειρούν αδιάκοπα για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή νέων αναζωπυρώσεων.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 20:30 το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Ανθούπολης του δήμου Ωραιοκάστρου και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα. Λίγη ώρα αργότερα δημιουργήθηκε νέο επικίνδυνο μέτωπο προς τη Φιλοθέη, με τις φλόγες να κινούνται απειλητικά προς κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Οι θυελλώδεις άνεμοι άλλαζαν συνεχώς την κατεύθυνση της φωτιάς, δημιουργώντας εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για τους πυροσβέστες, οι οποίοι έδιναν μάχη σε πολλά διαφορετικά σημεία ταυτόχρονα. Η επιχείρηση εξελίχθηκε σε πραγματικό αγώνα αντοχής, με επίγειες δυνάμεις, εθελοντές, μηχανήματα έργου, υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προσωπικό του Στρατού να συνδράμουν στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, ενώ στις 01:54 εστάλη νέο μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Φιλοθέη_Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης απομακρυνθείτε προς Κλειστό Γυμναστήριο #Ευκαρπίας



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl… — 112 Greece (@112Greece) July 4, 2026

Το εργοστάσιο ανακύκλωσης παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα

Περίπου εννέα ώρες μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς, λίγο μετά τις 05:30 το πρωί της Κυριακής, η συνολική εικόνα είχε βελτιωθεί αισθητά. Τα περισσότερα μέτωπα είχαν τεθεί υπό έλεγχο, όμως η φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης συνέχιζε να καίει, προκαλώντας τη μεγαλύτερη ανησυχία στις πυροσβεστικές αρχές.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώνονταν διαδοχικές εκρήξεις στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων, εξαιτίας των εύφλεκτων υλικών που υπήρχαν στον χώρο, γεγονός που δυσχέρανε σημαντικά την επιχείρηση κατάσβεσης και υποχρέωσε τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το εργοστάσιο έχει υποστεί εκτεταμένες έως και ολοκληρωτικές ζημιές.

Επιχείρηση για να μην υπάρξουν αναζωπυρώσεις

Με το πρώτο φως της ημέρας, οι πυροσβέστες επικέντρωσαν τις προσπάθειές τους στην κατάσβεση των τελευταίων ενεργών εστιών και των λεγόμενων «καντηλιών», ώστε να αποφευχθούν νέες αναζωπυρώσεις, καθώς οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό παράγοντα κινδύνου.

Παράλληλα, διάσπαρτες μικρότερες εστίες συνέχιζαν να καπνίζουν σε διάφορα σημεία της πληγείσας περιοχής, με τις επίγειες δυνάμεις να πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους, ενώ με την ανατολή του ηλίου ενισχύθηκαν και οι εναέριες επιχειρήσεις, όπου κρίθηκε αναγκαίο.

Εκκενώσεις και ζημιές

Κατά τη διάρκεια της νύχτας εστάλησαν διαδοχικά μηνύματα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από την Ανθούπολη και τη Φιλοθέη, ενώ προληπτικά εκκενώθηκε και το Ίδρυμα Χρονίων Παθήσεων «Άγιος Παντελεήμονας». Οι πυκνοί καπνοί κάλυψαν μεγάλο τμήμα της δυτικής Θεσσαλονίκης, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και, όπου απαιτείται, να παραμένουν σε κλειστούς χώρους.

Οι πρώτες αυτοψίες κάνουν λόγο για σοβαρές ζημιές σε επιχειρήσεις, βιοτεχνίες και κατοικίες, ενώ η πλήρης καταγραφή των καταστροφών θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση της κατάσβεσης και όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.