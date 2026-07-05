Οι ακραίες καιρικές συνθήκες απείλησαν να ανατρέψουν τον κεντρικό εορτασμό για τη συμπλήρωση 250 χρόνων από την Αμερικανική Ανεξαρτησία στην Ουάσιγκτον, αναγκάζοντας τις αρχές να προχωρήσουν το απόγευμα του Σαββάτου στην εκκένωση του National Mall, λίγες μόλις ώρες πριν από την προγραμματισμένη ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Παρά την έντονη κακοκαιρία, τις προειδοποιήσεις για κεραυνούς και τους θυελλώδεις ανέμους, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η ομιλία του θα πραγματοποιούνταν «ό,τι κι αν γίνει», έστω και με σημαντική καθυστέρηση.

Εκκένωση λόγω καταιγίδας

Στον τεράστιο υπαίθριο χώρο του National Mall είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες για τη μεγάλη εκδήλωση «Salute to America 250», που αποτελούσε το αποκορύφωμα των εορτασμών για την 250ή επέτειο από την υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ωστόσο, λίγο πριν από την έναρξη της κεντρικής εκδήλωσης, ο ουρανός πάνω από την αμερικανική πρωτεύουσα σκοτείνιασε, ισχυρές ριπές ανέμου άρχισαν να σαρώνουν την περιοχή και οι κεραυνοί έκαναν την εμφάνισή τους, οδηγώντας τις αρχές στην απόφαση να εκκενώσουν προσωρινά τον χώρο για λόγους ασφαλείας. Μέσω των μεγαφώνων ζητήθηκε από τους παρευρισκόμενους να κατευθυνθούν άμεσα σε κλειστούς χώρους ή σε ασφαλή σημεία, καθώς υπήρχε αυξημένος κίνδυνος από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις των αρχών και της Μυστικής Υπηρεσίας, αρκετοί από τους συγκεντρωμένους δίστασαν αρχικά να αποχωρήσουν, ενώ σε ορισμένα σημεία επικράτησε σύγχυση μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκένωση του χώρου.

«Δεν με νοιάζει αν βρέξει»

Την ώρα που οι διοργανωτές προσπαθούσαν να διαχειριστούν την κατάσταση, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αποφασισμένος να μην ακυρώσει το πρόγραμμα.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, διαβεβαίωσε ότι θα απευθυνθεί στους πολίτες ανεξαρτήτως καιρού, γράφοντας ότι «δεν τον νοιάζει» αν βρέξει και πως είναι διατεθειμένος να περιμένει όσο χρειαστεί μέχρι να καταστεί ασφαλής η διεξαγωγή της εκδήλωσης.

«Θα περιμένουμε όσο χρειαστεί. Δεν με νοιάζει αν είναι δύο τα ξημερώματα ή μία ώρα αργότερα. Οι καταιγίδες φέρνουν τύχη και κάνουν τις εκδηλώσεις ακόμη πιο συναρπαστικές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Καθυστέρηση στο πρόγραμμα

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι το National Mall θα άνοιγε εκ νέου στις 21:45 τοπική ώρα, προκειμένου να επιστρέψει σταδιακά το κοινό στις θέσεις του.

Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, που αρχικά ήταν προγραμματισμένη για νωρίτερα το βράδυ, μετατέθηκε για τις 23:00, ενώ αμέσως μετά προβλεπόταν να πραγματοποιηθεί η μεγάλη επίδειξη πυροτεχνημάτων, η οποία είχε διαφημιστεί ως μία από τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει ποτέ στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Ακραία ζέστη και ισχυρές καταιγίδες

Οι καταιγίδες ήρθαν να προστεθούν στις ήδη ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην Ουάσιγκτον, η οποία βρισκόταν αντιμέτωπη με ιστορικό κύμα καύσωνα.

Η θερμοκρασία στην αμερικανική πρωτεύουσα ξεπέρασε τους 39 βαθμούς Κελσίου (102-103°F), καταγράφοντας ένα από τα θερμότερα εορταστικά τετραήμερα της 4ης Ιουλίου στην ιστορία της πόλης. Εξαιτίας της αφόρητης ζέστης είχαν ήδη αναβληθεί ή περιοριστεί αρκετές εκδηλώσεις, ενώ δεκάδες άνθρωποι χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια λόγω θερμικής εξάντλησης.

Συμβολικός εορτασμός με έντονο πολιτικό αποτύπωμα

Η φετινή επέτειος είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς σηματοδοτεί τη συμπλήρωση 250 ετών από την υιοθέτηση της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας το 1776.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε επενδύσει ιδιαίτερα στις εκδηλώσεις, οργανώνοντας πολυήμερο πρόγραμμα με συναυλίες, στρατιωτικές διελεύσεις αεροσκαφών, εκθέσεις, υπαίθριες δραστηριότητες και τη μεγάλη ομιλία του προέδρου στο National Mall. Παράλληλα, δεν έλειψαν οι πολιτικές αντιπαραθέσεις γύρω από τον χαρακτήρα των εορτασμών, με επικριτές να υποστηρίζουν ότι οι εκδηλώσεις απέκτησαν έντονο κομματικό πρόσημο, ενώ δημοσκοπήσεις στις ΗΠΑ κατέγραψαν διχασμένες απόψεις για τον τρόπο διεξαγωγής τους.