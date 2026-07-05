Σαν σήμερα, στις 6 Ιουλίου 1885, ένα παιδί 9 ετών από την Αλσατία έφτασε στο Παρίσι με τη μητέρα του, ύστερα από επίθεση από λυσσασμένο σκύλο με 14 δαγκωματιές, κάτι που τότε ισοδυναμούσε σχεδόν με καταδίκη σε θάνατο.

Η λύσσα ήταν μια ασθένεια που προκαλούσε τρόμο αφού όταν εμφανίζονταν τα συμπτώματά της, δεν υπήρχε ουσιαστικά θεραπεία. Η μητέρα του παιδιού αναζήτησε τον Λουί Παστέρ, τον Γάλλο χημικό και μικροβιολόγο που πειραματιζόταν με μια νέα μέθοδο προστασίας απέναντι στην ασθένεια.

Ο Παστέρ δεν ήταν γιατρός. Η μέθοδός του είχε δοκιμαστεί σε ζώα, όχι όμως σε ανθρώπους. Απέναντί του είχε ένα παιδί με σοβαρά τραύματα και ελάχιστες πιθανότητες να επιβιώσει, εφόσον είχε πράγματι μολυνθεί. Η απόφαση να προχωρήσει δεν ήταν απλή ούτε αυτονόητη.

Με τη συνεργασία του γιατρού Ζακ-Ζοζέφ Γκρανσέ, ξεκίνησε μια θεραπεία που κράτησε δέκα ημέρες. Ο Μεστέρ έλαβε διαδοχικές ενέσεις με νωτιαίο μυελό από μολυσμένα κουνέλια, ο οποίος είχε υποστεί επεξεργασία ώστε ο ιός να είναι σταδιακά εξασθενημένος. Στη συνέχεια, οι δόσεις γίνονταν όλο και πιο ισχυρές, με στόχο ο οργανισμός του παιδιού να αναπτύξει άμυνα πριν προλάβει η ασθένεια να εκδηλωθεί.

Το ρίσκο ήταν τεράστιο. Η λύσσα δεν ήταν μια απλή λοίμωξη, αλλά μια ασθένεια που, μετά την εμφάνιση των κλινικών συμπτωμάτων, είναι σχεδόν πάντα θανατηφόρα. Ο Μεστέρ, όμως, δεν εμφάνισε τη νόσο. Η επιτυχία της θεραπείας έδωσε στον Παστέρ παγκόσμια αναγνώριση και άνοιξε έναν νέο δρόμο για την ιατρική: την προφύλαξη από μια θανατηφόρα ασθένεια ακόμη και μετά την έκθεση στον ιό.

Η περίπτωση του μικρού αγοριού δεν ήταν απλώς μια προσωπική διάσωση. Αποτέλεσε σταθμό στην εξέλιξη της ανοσοποίησης και ενίσχυσε καθοριστικά την εμπιστοσύνη στην επιστημονική έρευνα για τα εμβόλια.

Ο Ζοζέφ Μεστέρ έζησε για δεκαετίες μετά το περιστατικό. Αργότερα εργάστηκε στο Ινστιτούτο Παστέρ στο Παρίσι, το ίδρυμα που δημιουργήθηκε λίγα χρόνια μετά την επιτυχία της θεραπείας και συνδέθηκε όσο λίγα με τη μάχη κατά των λοιμωδών ασθενειών.

Η ιστορία του υπενθυμίζει ότι πίσω από μια από τις μεγάλες επιστημονικές τομές του 19ου αιώνα βρισκόταν ένα παιδί, μια απελπισμένη μητέρα και μια απόφαση που μπορούσε να αποτύχει. Αντί γι’ αυτό, άλλαξε την ιστορία της ιατρικής.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

371 π.Χ.: Οι Θηβαίοι υπό τον Επαμεινώνδα συντρίβουν τους Σπαρτιάτες στην περιοχή των Λεύκτρων Βοιωτίας, εξασφαλίζοντας την ηγεμονία τους στον ελλαδικό χώρο. Στη μάχη αυτή εφαρμόζεται για πρώτη φορά η επαναστατική παράταξη της Λοξής Φάλαγγας, ενώ καθοριστική είναι η συμβολή του Ιερού Λόχου υπό τον Πελοπίδα.

1785: Το Δολάριο καθιερώνεται ως η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου, αποτελώντας σύμβολο της οικονομικής τους ανεξαρτησίας.

1821: Ο Ρώσος πρεσβευτής στην Κωνσταντινούπολη Στρόγκανοφ, έπειτα από εντολή του Ιωάννη Καποδίστρια, επιδίδει στην Πύλη τελεσίγραφο που απαιτεί την προστασία των χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Παρά την απόρριψη, η ρήξη αποφεύγεται ύστερα από παρέμβαση του Μέτερνιχ.

1827: Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη «Συνθήκη του Λονδίνου», αναγνωρίζοντας την αυτονομία της Ελλάδος ως φόρου υποτελούς στον Σουλτάνο. Η άρνηση της Τουρκίας οδηγεί στη ναυτική επέμβαση και, τελικά, στη Ναυμαχία του Ναυαρίνου, που αλλάζει ριζικά τον αγώνα των Ελλήνων.

1885: Ο Γάλλος μικροβιολόγος Λουί Παστέρ δοκιμάζει με επιτυχία το πρώτο αντιλυσσικό εμβόλιο σε ένα παιδί, τον Ζοζέφ Μεστέρ, που είχε δαγκώσει λυσσασμένο σκυλί, θέτοντας τα θεμέλια της ιατρικής ανοσοποίησης.

1908: Ο εξερευνητής Ρόμπερτ Πίρι ξεκινά την αποστολή που θα τον οδηγήσει τελικά στην κατάκτηση του Βόρειου Πόλου, επιχείρηση-ορόσημο στην ιστορία της εξερεύνησης.

1912: Πραγματοποιείται η τελετή έναρξης των 5ων Ολυμπιακών Αγώνων στη Στοκχόλμη. Συμμετέχουν 2.547 αθλητές από 28 κράτη και 5 ηπείρους, σε ένα σημαντικό ορόσημο για το Ολυμπιακό κίνημα.

1913: Ο Ελληνικός Στρατός, με τη VII Μεραρχία, απελευθερώνει το Άνω Νευροκόπι, εν μέσω των επιχειρήσεων του Β΄ Βαλκανικού Πολέμου.

1921: Ο Ελληνικός Στρατός (Γ’ ΣΣ), μετά από σφοδρή μάχη, καταλαμβάνει το Δορύλαιο (Εσκί Σεχίρ) της Μικράς Ασίας, σημειώνοντας μεγάλη νίκη που ενίσχυσε το ηθικό.

1932: Η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τις 6 Ιουλίου έως την 1η Σεπτεμβρίου, με τα ρολόγια να μετακινούνται μία ώρα μπροστά. Το μέτρο θα καταργηθεί σύντομα, αλλά θα επανέλθει δεκαετίες αργότερα.

1957: Η Αλθέα Γκίμπσον γράφει ιστορία κατακτώντας το Wimbledon γυναικών και γίνεται η πρώτη μαύρη αθλήτρια που σηκώνει το Venus Rosewater Dish ως πρωταθλήτρια του τουρνουά.

1995: Κατά τη διάρκεια του Βοσνιακού Πολέμου, η Σερβία, υπό τον στρατηγό Ράτκο Μλάντιτς, ξεκινά την επίθεση στη Σρεμπρένιτσα και προχωρά στη σφαγή άνω των 8.000 Βόσνιων μουσουλμάνων, το μεγαλύτερο έγκλημα πολέμου στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

2008: Ο Λιούις Χάμιλτον κατακτά το Βρετανικό Γκραν Πρι, γίνεται ο πρώτος Άγγλος νικητής μετά το 1995 και λίγο αργότερα ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στην ιστορία της Φόρμουλα 1.

2015: Ο υπουργός Οικονομικών, Γιάνης Βαρουφάκης, παραιτείται για να διευκολύνει τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές. Στη θέση του ορίζεται ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.

2015: Σε κοινή ανακοίνωση, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί πλην του Δημήτρη Κουτσούμπα τονίζουν πως «η πρόσφατη ετυμηγορία του ελληνικού λαού δεν συνιστά εντολή ρήξης», αλλά εντολή για συμφωνία κοινωνικά δίκαιη και οικονομικά βιώσιμη. Στη σύσκεψη που προηγήθηκε δεν προσκλήθηκε ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, λόγω του χαρακτήρα του κόμματος ως εγκληματικής οργάνωσης.

Γεννήσεις

1907 – Φρίντα Κάλο, Μεξικανή ζωγράφος, εμβληματική μορφή της μοντέρνας τέχνης και σύμβολο γυναικείας δύναμης και ανεξαρτησίας. Γνωστή για τα έντονα αυτοπορτρέτα της, όπου αποτύπωνε τον σωματικό και ψυχικό της πόνο, συνδύασε το προσωπικό βίωμα με στοιχεία μεξικανικής λαϊκής παράδοσης και σουρεαλισμού.

1946 – Τζορτζ Μπους (νεότερος), Αμερικανός πολιτικός, 43ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών (2001–2009). Η θητεία του σημαδεύτηκε από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, τους πολέμους στο Αφγανιστάν και το Ιράκ και την παγκόσμια οικονομική κρίση. Γιος του προέδρου Τζορτζ Μπους του πρεσβύτερου, υπήρξε μία από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της σύγχρονης αμερικανικής πολιτικής.

1946 – Σιλβέστερ Σταλόνε, Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος, από τα μεγαλύτερα αστέρια του action κινηματογράφου. Έγινε διάσημος με τον ρόλο του πυγμάχου Ρόκι Μπαλμπόα στο «Rocky», που του χάρισε υποψηφιότητες για Όσκαρ, και καθιερώθηκε με τον χαρακτήρα του Τζον Ράμπο στη σειρά «Rambo».

1975 – 50 Cent, Αμερικανός ράπερ, επιχειρηματίας και ηθοποιός, από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της hip hop σκηνής. Έγινε παγκοσμίως γνωστός με το ντεμπούτο άλμπουμ «Get Rich or Die Tryin’», που περιείχε το θρυλικό «In da Club». Η ζωή του σημαδεύτηκε από τη βία των δρόμων, αλλά και από την εντυπωσιακή του πορεία στον χώρο της μουσικής και των επιχειρήσεων.

Θάνατοι

1971 – Λούις Άρμστρονγκ, Αμερικανός τραγουδιστής και τρομπετίστας, εμβληματική μορφή της τζαζ και από τους πιο αγαπητούς καλλιτέχνες του 20ού αιώνα. Με τη χαρακτηριστική φωνή και το χαρισματικό του παίξιμο, καθιέρωσε τραγούδια όπως «What a Wonderful World» και «Hello, Dolly!», επηρεάζοντας καθοριστικά την παγκόσμια μουσική σκηνή.

2019 – Γιάννης Σπάθας, Έλληνας κιθαρίστας, ιδρυτικό μέλος του ροκ συγκροτήματος Socrates Drank the Conium, ένας από τους κορυφαίους βιρτουόζους της ελληνικής ηλεκτρικής κιθάρας. Γεννήθηκε το 1950 στους Παξούς και απεβίωσε στον Χολαργό στις 6 Ιουλίου 2019. Ξεχώρισε για τις ψυχεδελικές και blues-rock επιρροές του και συνεργάστηκε με σημαντικούς καλλιτέχνες της ελληνικής έντεχνης σκηνής.

Λύκιος, Σάτυρος, Λυκία

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