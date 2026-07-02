Στις 3 Ιουλίου 2002, η Αντιτρομοκρατική εντοπίζει στην οδό Πάτμου 84 με Προμηθέως στα Κάτω Πατήσια, ένα από τα σημαντικότερα κρησφύγετα της 17 Νοέμβρη. Η ανακάλυψη αποτέλεσε κομβικό σημείο στην εξάρθρωση της οργάνωσης, η οποία παρέμενε ασύλληπτη επί 27 χρόνια.

Μέσα στο διαμέρισμα, οι αστυνομικοί βρήκαν τη σημαία και το λάβαρο της 17Ν, αντιαρματικές ρουκέτες που είχαν κλαπεί από στρατιωτικό χώρο στο Συκούριο Λάρισας, όπλα από τη ληστεία στο Αστυνομικό Τμήμα Βύρωνα, καθώς και προκήρυξη και γραφομηχανή. Τα ευρήματα έδωσαν στις Αρχές κρίσιμα στοιχεία για τη δράση και τη δομή της οργάνωσης.

Η έρευνα είχε επιταχυνθεί λίγες ημέρες νωρίτερα, μετά την έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού στον Πειραιά και τον τραυματισμό του Σάββα Ξηρού. Η δημοσιοποίηση της φωτογραφίας του και πληροφορία πολίτη που τον είχε δει να κινείται κοντά στην πολυκατοικία της Πάτμου οδήγησαν την ΕΛ.ΑΣ. στο συγκεκριμένο διαμέρισμα.

Η γιάφκα στα Πατήσια δεν ήταν η μοναδική. Ακολούθησε ο εντοπισμός δεύτερου κρησφύγετου στην οδό Δαμάρεως στο Παγκράτι, ενώ οι συλλήψεις των επόμενων εβδομάδων οδήγησαν στην κατάρρευση της οργάνωσης. Η 17 Νοέμβρη, που είχε ξεκινήσει τη δράση της το 1975 και συνδεόταν με τουλάχιστον 23 δολοφονίες, έπαψε ουσιαστικά να δρα το καλοκαίρι του 2002.

Η εικόνα των όπλων, των ρουκετών και της κόκκινης σημαίας μέσα σε ένα διαμέρισμα μιας συνηθισμένης αθηναϊκής γειτονιάς έμεινε ως μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του τέλους της πιο μακρόβιας τρομοκρατικής οργάνωσης της Μεταπολίτευσης.

Δείτε φωτογραφίες από την ημέρα (Eurokinissi)

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

324: Ο Μέγας Κωνσταντίνος νικά στη Μάχη της Αδριανούπολης τον Λικίνιο, ο οποίος διαφεύγει στο Βυζάντιο. Η επικράτηση αυτή θα εδραιώσει την εξουσία του Κωνσταντίνου σε ολόκληρη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

1863: Κατά την τρίτη ημέρα της μάχης του Γκέτισμπεργκ, αποτυγχάνει η τελευταία προσπάθεια του στρατηγού Ρόμπερτ Λι να διασπάσει το μέτωπο των Βορείων. Η μάχη θα αποδειχθεί η πιο σημαντική του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου.

1866: Η Πρωσία γίνεται ηγέτιδα δύναμη του γερμανικού έθνους, νικώντας την Αυστρία στη μάχη του Κένινγκραντς. Το γεγονός ανοίγει τον δρόμο για την ενοποίηση της Γερμανίας υπό πρωσική κυριαρχία.

1884: Εγκαινιάζεται ατύπως στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones, ο οποίος παίρνει το όνομά του από τους δύο δημοσιογράφους που τον δημιούργησαν, τον Τσαρλς Ντόου και τον Έντουαρντ Τζόουνς. Το εργαλείο αυτό θα εξελιχθεί σε βασικό δείκτη παρακολούθησης της πορείας της αμερικανικής οικονομίας.

1908: Ο Ιταλός αρχαιολόγος Λουίτζι Περνιέρ ανακαλύπτει τον περίφημο Δίσκο της Φαιστού στο υπόγειο του Μινωικού παλατιού στη νότια Κρήτη. Το εύρημα προκαλεί διεθνές επιστημονικό ενδιαφέρον λόγω της άγνωστης γραφής του.

1921: Ο Ελληνικός Στρατός καταλαμβάνει το ύψωμα Τσαούς Τσιφλίκ κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας, ενώ οι Τούρκοι υποχωρούν προς το Δορύλαιο.

1933: Οι ναζί αρχίζουν να διώχνουν τους Εβραίους από τις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας, εγκαινιάζοντας τις πρώτες θεσμικές διακρίσεις που θα κορυφωθούν με το Ολοκαύτωμα.

1940: Οι Βρετανοί βομβαρδίζουν αιφνίδια τον γαλλικό στόλο στο λιμάνι Μερς Ελ Κεμπίρ, φοβούμενοι παράδοσή του στους Γερμανούς. Πεθαίνουν 1.297 Γάλλοι ναύτες σε μία από τις πιο τραγικές πράξεις μεταξύ πρώην συμμάχων.

1943: Οι Γερμανοί κατακτητές εκτελούν στη Θεσσαλονίκη 50 Έλληνες πατριώτες, ως αντίποινα για αντιστασιακή δράση. Η μαζική εκτέλεση αποτελεί μία από τις πιο σκληρές πράξεις αντιποίνων στην κατεχόμενη Μακεδονία.

1960: Ο Μάνος Χατζιδάκις κερδίζει το πρώτο βραβείο του Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού του ΕΙΡ με το «Κυπαρισσάκι», που ερμηνεύει η Νάνα Μούσχουρη, καθιερώνοντας ένα νέο αισθητικό ρεύμα στο ελληνικό τραγούδι.

1962: Η Γαλλία ανακηρύσσει επισήμως την ανεξαρτησία της Αλγερίας μετά από 132 χρόνια αποικιοκρατικής κυριαρχίας και αιματηρό πόλεμο.

1963: Δηλητηριάζονται 89 άτομα από κόλλυβα σε μνημόσυνο στο χωριό Χείμαρρος Σερρών, προκαλώντας σοκ σε όλη τη χώρα και αναδεικνύοντας σοβαρά ζητήματα δημόσιας υγείας και ελέγχου τροφίμων.

1964: Πρωτοφανή επεισόδια διαδραματίζονται στη Βουλή, όταν περίπου 300 οπαδοί του υποψήφιου δημάρχου Αθηνών, Γεωργίου Πλυτά, εισβάλλουν στη συνεδρίαση. Οι εισβολείς κραυγάζουν συνθήματα υπέρ του Καραμανλή και κατά του Παπανδρέου, ενώ κάποιοι βουλευτές ξυλοκοπούνται.

2002: Εντοπίζεται η κεντρική γιάφκα της οργάνωσης 17 Νοέμβρη στα Πατήσια. Η Αστυνομία βρίσκει αντιαρματικές ρουκέτες, όπλα, σημαίες και προκηρύξεις, οδηγώντας σε κατάρρευση της τρομοκρατικής οργάνωσης μετά από δεκαετίες δράσης.

2013: Ο αιγυπτιακός στρατός προχωρά σε πραξικόπημα, απομακρύνοντας τον πρόεδρο Μόρσι και διορίζοντας υπηρεσιακή κυβέρνηση, σε ένα σημείο καμπής της λεγόμενης Αραβικής Άνοιξης.

Γεννήσεις

1883 – Φραντς Κάφκα, Τσέχος συγγραφέας, από τις πιο εμβληματικές μορφές της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Το έργο του, με χαρακτηριστικά το υπαρξιακό άγχος και τον παραλογισμό, επηρέασε καθοριστικά τον μοντερνισμό. Έγινε γνωστός μετά τον θάνατό του με βιβλία όπως «Η Δίκη», «Ο Πύργος» και το διήγημα «Η Μεταμόρφωση».

1909 – Σταύρος Νιάρχος, Έλληνας εφοπλιστής, από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες του 20ού αιώνα. Δημιούργησε έναν από τους μεγαλύτερους στόλους δεξαμενόπλοιων στον κόσμο και υπήρξε ανταγωνιστής του Αριστοτέλη Ωνάση. Άφησε σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο, με κορυφαίο το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που στηρίζει την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την υγεία.

1962 – Τομ Κρουζ, Αμερικανός ηθοποιός, από τους πιο δημοφιλείς και εμπορικά επιτυχημένους σταρ του Χόλιγουντ. Ξεχώρισε σε ταινίες όπως «Top Gun», «Rain Man», «Jerry Maguire» και το franchise «Mission: Impossible». Γνωστός για τη σωματική του αφοσίωση στους ρόλους και τις εντυπωσιακές κασκαντερικές σκηνές, έχει αφήσει ανεξίτηλο στίγμα στον σύγχρονο κινηματογράφο.

1971 – Τζούλιαν Ασάνζ, Αυστραλός ακτιβιστής και δημοσιογράφος, ιδρυτής του WikiLeaks. Έγινε παγκοσμίως γνωστός για τη δημοσιοποίηση απόρρητων εγγράφων που αποκάλυψαν παρασκηνιακές πτυχές κυβερνητικών και στρατιωτικών ενεργειών, προκαλώντας έντονες πολιτικές και νομικές αντιδράσεις. Παραμένει μια από τις πιο αμφιλεγόμενες μορφές της εποχής μας στον τομέα της διαφάνειας και της ελευθερίας της πληροφόρησης.

Θάνατοι

1935 – Αντρέ Σιτροέν (André Citroën), Γάλλος βιομήχανος και ιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας Citroën. Γεννήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 1878 στο Παρίσι και πέθανε στις 3 Ιουλίου 1935. Ίδρυσε τη Citroën το 1919 και συνέβαλε στην καθιέρωση της μαζικής παραγωγής αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Συνδέθηκε επίσης με την αξιοποίηση των διπλών ελικοειδών γραναζιών, που ενέπνευσαν το έμβλημα με τα δύο chevron, και με το Traction Avant, ένα από τα πρώτα ευρείας παραγωγής προσθιοκίνητα αυτοκίνητα.

1969 – Μπράιαν Τζόουνς (Brian Jones), Άγγλος μουσικός και ιδρυτικό μέλος των Rolling Stones. Γεννήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 1942 και πέθανε στις 3 Ιουλίου 1969, σε ηλικία 27 ετών. Ίδρυσε το συγκρότημα το 1962 και συνέβαλε καθοριστικά στον πρώιμο ήχο του ως κιθαρίστας και πολυοργανίστας, παίζοντας μεταξύ άλλων φυσαρμόνικα, σιτάρ, μαρίμπα και mellotron. Η επιρροή του ήταν ιδιαίτερα εμφανής στην περίοδο όπου οι Stones κινούνταν ανάμεσα στο μπλουζ, το ροκ και την ψυχεδέλεια.

1971 – Τζιμ Μόρισον (Jim Morrison), Αμερικανός τραγουδιστής, στιχουργός και ποιητής. Γεννήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 1943 και πέθανε στις 3 Ιουλίου 1971 στο Παρίσι, σε ηλικία 27 ετών. Ως τραγουδιστής και βασικός στιχουργός των The Doors συνδέθηκε με τραγούδια όπως τα «Light My Fire», «The End» και «Riders on the Storm». Η σκηνική παρουσία και η ποιητική γραφή του τον ανέδειξαν σε κεντρική μορφή της ροκ και της αμερικανικής αντικουλτούρας της δεκαετίας του 1960.

Ανατόλιος, Ανατολία, Ζουμπούλης, Ζουμπουλία, Υάκινθος, Υακίνθη

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Παγκόσμια Ημέρα κατά της Πλαστικής Σακούλας