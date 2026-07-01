Νέα στοιχεία και αποκαλύψεις έρχονται να προστεθούν στην επιχειρηματική διαμάχη μεταξύ της Αθηνάς Ωνάση και του πρώην συνεργάτη και καλού της φίλου, Ολλανδού επιχειρηματία, Γιαν Τοπς.

Δημοσιεύματα του ξένου Τύπου υποστηρίζουν πως η μεταξύ τους σύγκρουση, μεταξύ άλλων, έχει να κάνει, και με τον ρόλο που διαδραμάτισε ένας πρώην δικηγόρος της Αθηνάς Ωνάση στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Γιαν Τοπς.

Όπως έγινε γνωστό ο πρώην δικηγόρος της εγγονής του μεγιστάνα Αριστοτέλη Ωνάση μετακινήθηκε στην εταιρεία του Τοπς το 2023, αναλαμβάνοντας τη θέση του γραμματέα της εταιρείας. Με την Αθηνά Ωνάση και τον νυν δικηγόρο της να ισχυρίζονται ότι αποκρύπτει πλέον πληροφορίες από την ίδια σχετικά με την εταιρεία στην οποία κατέχει ένα πολύ σημαντικό μερίδιο.

«Υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων», αναφέρει σχετικά με το θέμα της διαμάχης Ωνάση – Τοπς σε άρθρο του, το μηνιαίο περιοδικό «Quote», με τον νυν δικηγόρο της Αθηνάς Ωνάση, να ζητά από τον πρώην συνήγορό της να σταματήσει αμέσως να εργάζεται για την «Tops», την εταιρεία του Γιαν Τοπς, ο οποίος και εκπροσωπείται από άλλους, τρίτους δικηγόρους στη διαμάχη του, με την Ωνάση.

Ταυτόχρονα και παράλληλα με τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει γίνεται λόγος και για τις περιουσίες τόσο της Αθηνάς Ωνάση όσο και του Γιαν Τοπς, που είναι δυο πρόσωπα γνωστά και στον χώρο της ιππασίας στο Βέλγιο. Με την καθαρή περιουσία του Γιαν Τοπς να εκτιμάται στα 200 εκατομμύρια ευρώ, ενώ της Αθηνάς Ωνάση να αποτιμάται στα 700 εκατομμύρια δολάρια, πλέον.