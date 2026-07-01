Με έναν αγώνα-θρίλερ που κρίθηκε στην παράταση, το Βέλγιο κατάφερε να ανατρέψει πλήρως την κατάσταση απέναντι στη Σενεγάλη και να πάρει την πρόκριση για τη φάση των «16» του Μουντιάλ, παρότι είχε βρεθεί να χάνει με 2-0.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να ψάχνουν από νωρίς ρυθμό και χώρους για να απειλήσουν, επιχειρώντας να επιβάλουν τον δικό τους τρόπο παιχνιδιού. Στα πρώτα λεπτά, η Σενεγάλη έδειξε μεγαλύτερη ένταση, κυριαρχώντας στις μονομαχίες στο κέντρο και πιέζοντας ψηλά, δυσκολεύοντας την ανάπτυξη των Βέλγων. Η πρώτη καλή στιγμή για τους «κόκκινους διαβόλους» ήρθε στο 9’, με τον Τροσάρ να δοκιμάζει σουτ που δεν ανησύχησε ιδιαίτερα τον τερματοφύλακα.

Οι Σενεγαλέζοι απάντησαν άμεσα και άγγιξαν το γκολ στο 13’, όταν μετά από σύγχυση στην περιοχή και έξοδο του Κουρτουά, η μπάλα στρώθηκε στον Σαρ, ο οποίος όμως από κοντά σημάδεψε το δοκάρι αντί για τα δίχτυα.

Η πίεση των Αφρικανών συνεχίστηκε και στο 24’ βρήκαν το προβάδισμα. Μετά από σέντρα στην περιοχή και δεύτερη προσπάθεια μέσα στη φάση, ο Ντιαρά εκμεταλλεύτηκε το ριμπάουντ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, βάζοντας μπροστά τη Σενεγάλη.

Μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους, το Βέλγιο δυσκολευόταν να βρει λύσεις απέναντι στην οργανωμένη άμυνα των αντιπάλων του, με τη Σενεγάλη να ελέγχει τον ρυθμό και να απειλεί περισσότερο. Μοναδική αξιόλογη στιγμή για τους Βέλγους ήταν ένα σουτ του Ντε Κάιπερ λίγο πριν την ανάπαυλα, το οποίο απομακρύνθηκε σε κόρνερ.

Στο ξεκίνημα της επανάληψης, η εικόνα δεν άλλαξε, με τη Σενεγάλη να βρίσκει ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 50’. Ο Σαρ βρέθηκε στην πλάτη της άμυνας, υποδέχτηκε την πάσα του Νιακατέ και εκτέλεσε τον Κουρτουά, γράφοντας το 2-0 και φέρνοντας τη Σενεγάλη πολύ κοντά στην πρόκριση.

Στη συνέχεια, το Βέλγιο προσπάθησε να αντιδράσει αλλά έδειχνε αποδιοργανωμένο, με εντάσεις και λάθη στο παιχνίδι του. Μάλιστα, σε φάση του cooling break, υπήρξε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ παικτών μετά από λανθασμένη ενέργεια.

Καθώς το ματς πλησίαζε στο τέλος, η Σενεγάλη έριξε τον ρυθμό της, όμως το Βέλγιο άρχισε σταδιακά να ανεβαίνει. Στο 86’ ο Λουκάκου μείωσε σε 2-1, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Τροσάρ ισοφάρισε σε 2-2, μετατρέποντας το παιχνίδι σε απόλυτο ντέρμπι και στέλνοντάς το στην παράταση.

Στο έξτρα μισάωρο, οι Βέλγοι απέκτησαν τον έλεγχο, εκμεταλλευόμενοι το μομέντουμ. Η Σενεγάλη προσπάθησε να απαντήσει στο 108’, χωρίς αποτέλεσμα, ενώ το Βέλγιο έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 117’. Λίγο αργότερα, μετά από εξέταση της φάσης, ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι.

Ο Τίλεμανς ανέλαβε την εκτέλεση και με ψυχραιμία διαμόρφωσε το τελικό 3-2, χαρίζοντας στο Βέλγιο μια εντυπωσιακή πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ.

Οι ενδεκάδες:



Βέλγιο: Κουρτουά, Τεατέ, Μέχελε, Ντε Κόιπερ, Καστάν, Ντε Μπρόινε, Τίλεμανς, Φανάκεν, Τροσάρ, Ντοκού, Ντε Κέτελαρε





Σενεγάλη: Ντιό, Γιάκομπς, Ντιατά, Νιακατέ, Ιντρίσα Γκάνα Γκέιγ, Σις, Ντιαρά, Παπέ Γκέιγ, Μανέ, Εντιαγέ, Σαρ