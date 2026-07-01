Το Κονγκό ήταν μπροστά στο σκορ από πολύ νωρίς και έβαζε δύσκολα στην Αγγλία, ο Κέιν όμως με δύο γκολ, στο 75′ και στο 86′, μετέτρεψε το 0-1 σε 2-1 και έστειλε την ομάδα του στους «16 του Μουντιάλ 2026, όπου θα αντιμετωπίσει το Μεξικό.

Αυτό που περίμεναν όλοι ήταν πως η ομάδα του Τόμας Τούχελ θα έμπαινε στο παιχνίδι δυνατά με στόχο να ανοίξει το σκορ από νωρίς, αυτό όμως το έκανε η ομάδα του Σεμπαστιέν Ντεσάμπρ, αιφνιδιάζοντας τους πάντες.

Στο 7ο λεπτό ο αμαρκάριστος Σιπένγκα πήρε τη μπάλα εντός περιοχής και νίκησε τον Πίκφορντ για το 0-1, δίνοντας από πολύ νωρίς έξτρα ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Ενδιαφέρον που μεγάλωσε στη συνέχεια, καθώς τα «τρία λιοντάρια» δεν αντέδρασαν όπως θα έπρεπε.

Οι Άγγλοι αντιμετώπιζαν πρόβλημα από το πρέσινγκ των αντιπάλων τους, δεν είχαν ρυθμό στο παιχνίδι τους και δεν μπορούσαν να γίνουν απειλητικοί, έχοντας την πρώτη τους ευκαιρία στο 30′. Και ήταν πολύ καλή ευκαιρία, με την κεφαλιά του Μπέλιγχαμ που κατάφερε να αποκρούσει ο Εμπασί.

Στο 35′ η ομάδα του Τούχελ πλησίασε ξανά στην ισοφάριση με Κέιν και Ράσφορντ αλλά ο Μπισάκα έδιωξε πάνω στη γραμμή και στο 42′ λίγο έλειψε να έρθει το σοκ, καθώς το Κονγκό βγήκε στην κόντρα και ο Μπισάκα έκανε το γύρισμα για τον Γουίσα που σημάδεψε το δοκάρι από κοντά!

Το 0-2 δεν έγινε και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Μπέλιγχαμ ήταν έτοιμος να πανηγυρίσει το 1-1 με κεφαλιά, ο Εμπασί όμως έκανε και πάλι μεγάλη απόκρουση και κράτησε το 0-1.

Οι Άγγλοι μπήκαν στο δεύτερο μέρος με στόχο να πιέσουν αμέσως για την ισοφάριση και στο 51′ είχαν φάση με τον Ράσφορντ αλλά ήταν άστοχος, ενώ στο 53′ ο Εμπασί έκανε και πάλι μεγάλη επέμβαση σε προσπάθεια του Μπέλιγχαμ, ο οποίος δεν μπορούσε να τον νικήσει με τίποτα.

Βλέποντας τα λεπτά να κυλούν και το 0-1 να παραμένει, ο Τούχελ άρχισε τις αλλαγές ρίχνοντας στο ματς Σάκα, Έζε, Γκόρντον και δικαιώθηκε. Στο 75′, σε φάση που ξεκίνησε από τον Έζε, ο Γκόρντον έκανε τη σέντρα από αριστερά και ο Κέιν με ωραία κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Η Αγγλία είχε, πλέον, την ψυχολογία με το μέρος της, είχε χρόνο για να κυνηγήσει το δεύτερο γκολ ώστε να αποφύγει την παράταση και το πέτυχε στο 86′, όταν ο ηγέτης της, ο Κέιν, με τρομερό σουτ νίκησε ξανά τον Εμπασί για το 2-1, σφραγίζοντας την πρόκριση για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αγγλία (Τόμας Τούχελ): Πίκφορντ, Κόνσα, Οράιλι, Γκέχι, Σπενς (71΄ Έζε), Ράις (91΄ Στόουνς), Άντερσον, Μπέλιγχαμ, Κέιν, Ράσφορντ (60΄ Γκόρντον), Μαντουέκε (60΄ Σάκα).

Κονγκό (Σεμπαστιέν Ντεσάμπρ): Μπασί, Ουάν-Μπισάκα, Τουανζέμπε, Μπεμπά, Μαζουακού (89΄ Γ. Καγέμπε), Μουκάου (76΄ Μ.Καγέμπε), Εμπούκου, Μουτουσάμι (89΄ Μαγέλε), Σαντίκι, Τσιπένγκα (76΄ Μπονγκόντα), Γουϊσά.