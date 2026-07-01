Ο Παναθηναϊκός άρχισε τα φιλικά παιχνίδια στην Ολλανδία νικώντας με 4-0 τη Χέλμοντ και ο Τζέικομπ Νίστρουπ εξέφρασε την ικανοποίησή του τόσο για όσα είδε στο γήπεδο, όσο και για τις μεταγραφές.

Οι «πράσινοι» είχαν την ευκαιρία να ξεμουδιάσουν μετά τις συνεχόμενες προπονήσεις και το έκαναν με τον καλύτερο τρόπο, με τον Δανό προπονητή να λέει τα εξής στις δηλώσεις του…

Για το αν είναι ικανοποιημένος: «Μέχρι στιγμής πάρα πολύ. Όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι, τα πρώτα 20 λεπτά ήταν πολύ καλά, όπως και τα τελευταία 20 λεπτά. Στο ενδιάμεσο του αγώνα ήμασταν κατά διαστήματα λίγο επιπόλαιοι, αλλά συνολικά είμαι πολύ ευχαριστημένος από τα πρώτα και τα τελευταία 20 λεπτά.

Μέχρι στιγμής, η προετοιμασία, οι προπονήσεις που κάναμε στην Αθήνα, οι έγκαιρες μεταγραφές και οι έγκαιρες αποφάσεις που πήραμε όλοι μαζί στον σύλλογο μας έχουν δώσει καλές επιλογές, ώστε να έχουμε μέχρι τώρα μια ιδανική προετοιμασία. Προς το παρόν, λοιπόν, είμαι χαρούμενος».

Για τα δύο γκολ από στατικές φάσεις και αν είναι κάτι που θέλει να βλέπει από την ομάδα του: «Ναι, πάρα πολύ. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο οι στατικές φάσεις αποτελούν καθοριστικό παράγοντα, ειδικά για τις κορυφαίες ομάδες. Αν θέλεις στο τέλος να κατακτήσεις τίτλους και να κερδίζεις αγώνες, πρέπει να έχεις πλεονέκτημα στις στατικές φάσεις, είτε πρόκειται για κόρνερ είτε για φάουλ. Έχει σημασία η καλή εκτέλεση, η σωστή σέντρα, όλα παίζουν ρόλο. Οπότε ναι, είναι πολύ σημαντικό».

Για το αν είναι ικανοποιημένος από τις μεταγραφές: ««Με τους παίκτες που έχουμε αποκτήσει μέχρι στιγμής είμαι πολύ ικανοποιημένος. Όπως είπα, είναι μια δύσκολη αποστολή για τον αθλητικό διευθυντή, γιατί αποφασίσαμε – όχι μόνο εγώ, αλλά και ο αθλητικός διευθυντής και ο πρόεδρος – να προχωρήσουμε σε μεγάλες αλλαγές, κάτι που κατά τη γνώμη μου ήταν απαραίτητο.

Δεν είναι εύκολη διαδικασία και δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί μέσα σε αυτή ή την επόμενη εβδομάδα. Η μεταγραφική περίοδος είναι μεγάλη. Ωστόσο, είμαι πολύ χαρούμενος που ο βασικός κορμός της ομάδας βρίσκεται ήδη σε αυτό το επίπεδο.

Ο Ινιάκι είναι μια σημαντική μεταγραφή. Για τον Τσάπρα ανυπομονώ πραγματικά να τον δω. Τον είχαμε παρακολουθήσει και όταν ήμουν στην Κοπεγχάγη, οπότε τον γνωρίζω αρκετά καλά.

Ο Ντε Φράι, με την εμπειρία του, έδειξε τεράστια επιθυμία να έρθει στον Παναθηναϊκό. Πιθανότατα θα μπορούσε να είχε επιλέξει πολλά άλλα πρότζεκτ, όμως είναι εδώ για να κάνει τον σύλλογο και την ομάδα καλύτερους.

Πιστεύω επίσης ότι ο Ετιέν Καμαρά, τόσο στις προπονήσεις όσο και στα 45 λεπτά που αγωνίστηκε σήμερα, έδειξε τη σωματική δύναμη και την ένταση που διαθέτει. Επομένως, όσον αφορά τις μεταγραφές, είμαι επίσης πολύ ικανοποιημένος».

Για το πόσο σημαντικό είναι να βλέπει από το πρώτο παιχνίδι τις βασικές αρχές του αγωνιστικού του μοντέλου: «Προφανώς είναι σημαντικό. Είναι προτιμότερο να βλέπεις ορισμένες από τις βασικές ιδέες από το πρώτο κιόλας λεπτό, παρά να μη βλέπεις τίποτα. Όμως η δική μου δουλειά είναι να κάνω την ομάδα καλύτερη και να τη βοηθήσω να εξελιχθεί μέσα στις επόμενες τέσσερις ή πέντε εβδομάδες.

Πολλοί από τους παίκτες αγωνίζονται σε νέες συνεργασίες και νέους συνδυασμούς, επομένως χρειάζονται χρόνο για να «δέσουν» μεταξύ τους. Όπως είπα, είμαι πολύ ευχαριστημένος από τα πρώτα 20 λεπτά. Στη συνέχεια χάσαμε λίγο τον ρυθμό μας, κάναμε περισσότερα λάθη απ’ όσα θα έπρεπε, όμως στα τελευταία 20-25 λεπτά επανήλθαμε. Ιδιαίτερα ο άξονας της ομάδας και η αριστερή μας πλευρά με εντυπωσίασαν πολύ».