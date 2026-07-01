Συναγερμός σήμανε στον αμερικανικό στρατό για στρατιωτικό ελικόπτερο που έπεσε στην Αραβική Θάλασσα.

Η διοίκηση του 5ου Στόλου ανακοίνωσε ότι τρία μέλη του πληρώματος ανασύρθηκαν τραυματισμένα, ενώ ένα τέταρτο αγνοείται.

«Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται», σύμφωνα με την ενημέρωση, στην οποία υπογραμμίζεται πως δεν υπάρχουν ενδείξεις που να υποδηλώνουν ότι οφείλεται σε εχθρική ενέργεια.

Τα τρία μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου μεταφέρθηκαν στο αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush (CVN 77) και συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό του αγνοούμενου.