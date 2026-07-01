Μη επανδρωμένο αεροσκάφος παγιδευμένο με εκρηκτικά έπληξε στρατόπεδο ιρανικής κουρδικής οργάνωσης της αντιπολίτευσης στην περιοχή Κοϊσαντζάκ, ανατολικά της Ερμπίλ, στο αυτόνομο Κουρδιστάν του Ιράκ, σύμφωνα με πηγές των ιρακινών υπηρεσιών ασφαλείας.

Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του στρατοπέδου, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν θύματα ή τραυματίες.

Οι Αρχές δεν έχουν ακόμη διευκρινίσει ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση, ενώ οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση.