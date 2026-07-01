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Συναγερμός για αεροπορική επιδρομή κηρύχθηκε το βράδυ στο Κίεβο, με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, να προειδοποιεί για την παρουσία ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών και να καλεί τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο. Λίγη ώρα αργότερα, ενημέρωσε ότι συντρίμμια από drones κατέπεσαν σε δύο συνοικίες της πόλης.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) μετέδωσε πως πυρκαγιά ξέσπασε σε κεντρικό σημείο του Κιέβου, ύστερα από έκρηξη που ακούστηκε στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.