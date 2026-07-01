Συναγερμός για αεροπορική επιδρομή κηρύχθηκε το βράδυ στο Κίεβο, με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, να προειδοποιεί για την παρουσία ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών και να καλεί τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο. Λίγη ώρα αργότερα, ενημέρωσε ότι συντρίμμια από drones κατέπεσαν σε δύο συνοικίες της πόλης.

The Kyiv metro fully crowded as the city prepares for a large-scale Russian aerial attack in the coming hours.



There are now reports about the take-off of at least seven Tupolev Tu-95MS and three Tupolev Tu-160 strategic bombers/missile carriers from air bases in Russia.… pic.twitter.com/JyOQPXAaSd — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) July 1, 2026

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) μετέδωσε πως πυρκαγιά ξέσπασε σε κεντρικό σημείο του Κιέβου, ύστερα από έκρηξη που ακούστηκε στην περιοχή.

WATCH: Premier Palace Hotel Kyiv is on fire following a Russian UAV strike https://t.co/iBj2K6Qvpl pic.twitter.com/UfPBoER0Hl — Conflict Radar (@Conflict_Radar) July 1, 2026

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.